"Смертельный сюрприз": в арсенале ХАМАС может оказаться продвинутое и современное оружие, — WP

Эксперты предполагают, что палестинские боевики могут удивить израильские силы, если они начнут наземную фазу операции "Железные мечи". Речь идет о мощных, дальнобойных и высокоточных ракетах, способных наносить удары вглубь Израиля.

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Палестинская группировка ХАМАС может иметь в распоряжении технологически продвинутое оружие, которое будет применено в случае наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Секторе Газа. Вероятно, боевики надеются оттянуть на себя израильские подразделения, а затем внезапно нанести удар по глубоким целям на территории Израиля. Об этом 19 октября написали обозреватели Washington Post.

"По мнению аналитиков, изучающих военный потенциал группировки, с ростом интенсивности войны в Газе увеличиваются и шансы на то, что ХАМАС преподнесет смертельный сюрприз", — говорится в материале.

Журналисты вспомнили события 2016 года, когда в Тунисе был убит некий Мохамед Зуари, который был инженером, разрабатывавшим системы вооружения для боевиков ХАМАС. Он работал над созданием подводного беспилотника-камикадзе, который мог бы атаковать различные морские объекты — нефтяные вышки, корабли, или портовую инфраструктуру.

В 2021 израильские силы уничтожили аналогичный дрон, запущенный палестинцами, что может свидетельствовать о наличии скрытых арсеналов современного высокотехнологичного оружия у ХАМАС. Это же подтверждается событиями 7 октября, когда боевики применили около 35 беспилотников в рамках операции "Наводнение Аль-Аксы".

Некоторые эксперты опасаются, что палестинцы приобрели технологии для создания целого ряда новых видов оружия — от мощных мин и фугасов до высокоточных боеприпасов. Некоторые из них были разработаны инженерами ХАМАС за пределами Газы, в большинстве случаев при технической поддержке Ирана.

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Британский эксперт из Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц в связи с этим отметил, что ХАМАС, вероятно, обладает такими же продвинутыми возможностями в плане вооружения, как и союзники из "Хезболлы".

"Вполне вероятно, что у ХАМАС есть возможности, которые мы еще не видели, но можем увидеть позже. Если ХАМАС будет действовать по той же схеме, что и его союзник "Хезболла", то он может попытаться оттянуть на себя израильские силы, а затем нанести неожиданный удар, возможно, по целям, находящимся далеко от линии фронта. Идея состоит в том, чтобы перейти на более высокий уровень эскалации, а затем вытащить кролика из шляпы", — отметил Хинц.

Таким "кроликом" могут оказаться подводный беспилотник или мощная высокоточная ракета, которая способна нанести значительный ущерб важным объектам инфраструктуры или военным базам за много километров. Кроме того, боевики могут быть вооружены мощными средствами поражения бронированной техники, что подтверждают данные американской разведки.

Ранее западные аналитики пояснили, каким образом боевикам ХАМАС удалось прорвать воздушную оборону Израиля, оснащенную системами "Железный купол". Они отметили, что атака палестинцев продемонстрировала пример военной асимметрии, когда недорогие и многочисленные средства поражения преодолевают более дорогую и высокотехнологичную систему.