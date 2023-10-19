Застали врасплох: ХАМАС изощренно применил против Израиля гражданские дроны, — эксперты

Специалисты считают, что подобная тактика способна застать врасплох любую профессиональную армию мира.

Related video

Военные аналитики США считают, что использование коммерческих дронов в нападении террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября является свежим примером того, как относительно низкотехнологичные силы могут нанести неожиданный эффективный удар по самым продвинутым армиям мира. Мнение экспертов собрало издание Defense News.

Кадры, опубликованные в соцсетях, показывают, что во время первых атак, боевики использовали вооруженные дроны для атак на различные израильские военные цели и бронетехнику.

Атака дрона ХАМАС на израильский танк "Меркава"

Тактика повсеместного применения дронов стала основным продуктом современной войны, коммерчески доступные модели уравняли правила игры для таких группировок, как ХАМАС, рассказал журналистам Defense News Рафаэль Коэн, директор программы стратегии и доктрины в Rand.

"Мы видели, как другие террористические группы использовали разные виды оружия, — сказал он. — Ливанская группировка боевиков Хезболла использовала дроны на территории Израиля, а ИГИЛ использовало примитивный беспилотник для атак на войска США. Учитывая изобилие любительских и коммерческих дронов, следует ожидать, что ХАМАС будет использовать переделанные для войны коммерческие БПЛА и в будущем", — подчеркнул Коэн.

Хотя эксперты говорят, что еще слишком рано говорить о значительном увеличении количества используемых ХАМАСом дронов, они отметили, что первоначальные атаки, возможно, были их самой успешной на сегодняшний день операцией по разрушению израильской инфраструктуры.

"Я не знаю, насколько активно по сравнению с прошлым использует ХАМАС дроны, но в данном случае они применили их очень изощренным способом, которого, вероятно, еще не было, — сказал порталу Марк Канчиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. — Они использовали дроны в рамках общевойсковой атаки, в ходе которой беспилотники наносили удары по сторожевым вышкам и видеокамерам, чтобы позволить боевикам продвинуться вперед".

По его словам, такая синхронизация требует тщательного планирования и обучения. Фокус уже сообщал, что по мнению немецкого политолога и бывшего главы Фонда Генриха Белля в Украине Сергея Сумленного, за атаками ХАМАС на Израиль стоит Россия, так как только россияне могли обучить боевиков тактике применения БПЛА.

Яаков Лапин, научный сотрудник базирующегося в США израильского аналитического центра MirYam Institute, добавил, что некоторые из имеющихся видеозаписей атак позволяют предположить, что дроны, применяемые ХАМАС, могли быть использованы в рамках стратегии роя БПЛА (совместной атаки множества дронов одновременно).

"Хамас эффективно использовал дроны для нацеливания на датчики и бронетехнику в рамках подхода "роя", который также включал сильные ракетные обстрелы и наземное нападение, — сказал Лапин журналистам портала. — Это был один компонент, но очень важный для этой атаки".

Все три эксперта предупреждают, что ХАМАС, вероятно, наблюдал и изучал за использованием боевых дронов в Украине, где коммерческие дроны играют большую роль в противостоянии российской агрессии. Опрошенные изданием эксперты задаются основным вопросом: как Израиль, один из пионеров технологии беспилотников и обладающий мощными системам радиолокационных станций и станций радиоэлектронной борьбы, не смог засечь многочисленные атаки потребительских беспилотников ХАМАС. Впрочем. Эксперты отмечают, что небольшие беспилотные летательные аппараты бывает трудно обнаружить даже самым современным датчикам, и Израиль не единственный, кто стал свидетелем такой проблемы.

Ранее Фокус рассказывал, что российские инструкторы обучали боевиков ХАМАС обращению с многими видами вооружений. По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, Россия и Иран помогали террористам в этом.