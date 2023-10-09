"Очень много следов": боевиков ХАМАС обучали российские инструкторы, – аналитик (видео)

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, Россия и Иран помогали террористам освоить тактику применения некоторых видов вооружений.

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В обучении боевиков ХАМАС, вероятно, принимали участи инструкторы из Российской Федерации. Об этом сказал Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, в эфире YouTube-канала Фокус.

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На вопрос о том, могла ли третья сторона, в частности РФ, оказывать помощь террористам в подготовке атаки на Израиль, Александр Мусиенко ответил утвердительно.

"Действительно, мы можем сказать, что за тем, что происходит, за этой подготовкой стоят две страны с инструкторами. Это Россия, и это Иран. Я почти в этом уверен", — сказал аналитик.

По словам эксперта, эти два государства предоставляли боевикам ХАМАС организационную поддержку, а также обучали их тактике применения некоторых видов вооружений.

"Здесь просматривается очень много следов как раз российского и иранского влияния на ситуацию", — отметил Мусиенко.

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Напомним, 7 октября немецкий политолог и бывший глава Фонда Генриха Белля в Украине Сергей Сумленный предположил, что за атаками ХАМАС на Израиль стоит Россия, так как только россияне могли обучить боевиков тактике применения БПЛА.

Кроме того, 7 октября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обвинил Россию в том, что исламские боевики ХАМАС из Сектора Газа атаковали Израиль. Он отметил, что РФ занимается разрушением глобальной безопасности.