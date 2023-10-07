"Мир погружается в хаос": у Зеленского обвинили РФ в атаке ХАМАС на Израиль (видео)

Ускорение поражения России в войне сможет вернуть мир к предсказуемости и стабильности, заявили в Офисе президента.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обвинил Российскую Федерацию в том, что исламские боевики ХАМАС из Сектора Газа атаковали Израиль утром 7 октября. Об этом он сообщил в своем X (Twitter).

"Последствия. Все, что Россия делает в Украине, — это разрушение глобальной безопасности, глобальных правил, глобальных соглашений. Как следствие, мир погружается в хаос, а террористические сообщества начинают вести себя все более дерзко, агрессивно и даже объявлять войну целым странам", — сказал Михаил Подоляк.

Он отметил, что существует только одно решение, которое может вернуть мир к предсказуемости и стабильности — резкое ускорение поражения России в войне. По словам Подоляка, Россия является ключевым спонсором глобального терроризма и автором "преднамеренного краха международного права".

Боевики ХАМАС из Сектора Газа атаковали Израиль: что известно

Утром 7 октября исламские боевики ХАМАС нанесли ракетные удары по территории Израиля из Сектора Газа. Известно о более 2200 выпущенных ракет. После этого произошло вторжение ХАМАС в страну. ЦАХАЛ объявил военное положение и операцию "Железные мечи". Также Израиль в ответ начал наносить удары по исламским боевикам. Кроме этого, произошли бои на юге страны у границы с Сектором Газа.

Израильская армия показала, как наносила удары по боевикам. В частности, было использовано более 16 тонн боеприпасов.

По словам представителя ХАМАС, операция по вторжению в Израиль началась из-за жестокости, с которой сталкивались палестинцы. Также боевики попросили арабские страны разорвать отношения с Израилем.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины осудили действия исламских боевиков ХАМАС из Сектора Газа. Кроме этого, украинская сторона выразила поддержку Израилю в его борьбе за себя и свой народ.