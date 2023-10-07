Атака ХАМАС на Израиль: Украина осудила действия боевиков и поддержала ЦАХАЛ (фото)

Боевики из Сектора Газа атаковали территорию Израиля. Украина осудила действия боевиков и выразила поддержку Израилю в его праве защищать себя и свой народ.

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Украина осудила террористическое нападение исламских боевиков ХАМАС на территорию Израиля. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в X (Twitter).

"Украина решительно осуждает продолжающиеся террористические атаки против Израиля, включая ракетные обстрелы гражданского населения в Иерусалиме и Тель-Авиве", — говорилось в сообщении.

Отметили, что украинская сторона выразила поддержку Израилю в его праве защищать свой народ на страну.

Боевики ХАМАС атаковали Израиль

Утром 7 октября боевики ХАМАС нанесли ракетные удары с территории Сектора Газа по Израилю. Также произошло наземное вторжение на территорию страны. Под ракетными ударами оказалась центральная и южная часть страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила военное положение и операцию "Железные мечи". В радиусе 80 километров от границы с Сектором Газа ввели "особую зону".

Минобороны Израиля призвало несколько тысяч резервистов. ЦАХАЛ ведет бои с боевиками на юге Израиля у границы с Сектором Газа. Кроме этого, сообщается о десятках пострадавших гражданских, у них наблюдается ранения различной степени тяжести.

По сообщению СМИ, ХАМАС заявил о начале операции и запуске пяти тысяч ракет по территории Израиля.

Напомним, боевики из Сектора Газа по Израилю выпустили более 170 ракет, из которых своей цели достигли 134 из них. Израиль развернул систему противоракетной обороны "Железный купол", в результате чего было уничтожено 54 ракеты.