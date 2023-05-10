Сектор Газа выпустил по Израилю более сотни ракет: работает ПВО "Железный купол" (видео)

Всего за сутки было выпущено 170 ракет, передает пресс-служба израильского МИД. 134 достигли страны, но большинство из них упали на открытой местности. Остальные были сбиты системами противоракетной обороны.

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В израильских городах граничащих с сектором Газа, а также в Тель-Авиве 10 мая прозвучала воздушная тревога, поскольку с территории Ливана в направлении юга Израиля были выпущены более сотни ракет. О новом ракетном ударе по территории Израиля сообщает пресс-служба израильского МИД.

Сигналы тревоги прозвучали в Ашкелоне, Ашдоде, Сдероте и некоторых соседних с Газой населенных пунктах. Также в районе 14:00 сработали сирены в Холоне, Ришон ле-Ционе, Бат-Яме, Пальмахиме.

"Более 170 ракет были выпущены по Израилю, в результате чего миллионы израильских граждан оказались в бомбоубежищах. Мы будем защищать наших граждан от всех, кто пытается причинить им вред", — говорится в сообщении.

Всего по территории Израиля было выпущено 170 ракет. Сообщается, что из них 134 достигли страны, упав в основном на открытой местности. Израильские военные применили систему ПРО "Железный купол" и сумели поразить 54 ракеты. Также стало известно, что одна ракета разорвалась в городе Сдерот. Пострадавших нет.

Попадание ракеты в Сдероте

Кто стоит за обстрелами

Ракетный удар стал ответом на военную операцию "Щит и стрела", которую начали израильские военные 9 мая. В результате ночных ударов ВВС Израиля по сектору Газа были ликвидированы три лидера "Бригад Аль-Кудса", входящие в состав движения "Исламский джихад". Позже Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в результате израильской операции не менее 18 человек были убиты и 37 получили ранения.

После того как палестинские боевики запустили ракеты по израильской территории, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила удары по сектору Газа. Сообщается, что израильские военные поразили 40 ракетных и минометных площадок "Исламского джихада".

В то же время премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов к возможному расширению кампании против радикалов и нанесению мощных ударов по сектору Газа.

Напомним, министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил об иранских запасах урана, которые позволят военным страны создать пять ядерных бомб. По его словам, прогресс Ирана и обогащение урана до 90% будет серьезной ошибкой со стороны Исламской Республики и "может воспламенить регион".