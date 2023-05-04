Иран накопил достаточно урана для создания 5 единиц ядерного оружия, — Минобороны Израиля

Министр Йоав Галлант заявил, что Тегеран "не удовлетворится одной бомбой", и предостерег Исламскую Республику от попыток создать военный плацдарм в Сирии.

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Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Иран накопил достаточно расщепляющегося материала для создания пяти ядерных бомб, и предостерег Исламскую Республику от дальнейшего обогащения урана до оружейного уровня. Об этом в четверг, 4 мая, пишет газета The Times of Israel.

"Не заблуждайтесь — Иран не удовлетворится одной ядерной бомбой. На сегодня Иран получил материал, обогащенный до 20% и 60%, для пяти ядерных бомб", — сказал Галлант во время встречи в Афинах с главой греческого оборонного ведомства Николаосом Панагиотопулосом.

По словам израильского министра, прогресс Ирана и обогащение до 90% будет серьезной ошибкой со стороны Исламской Республики и "может воспламенить регион".

В своем выступлении Галлант также отметил, что Израиль не позволит Ирану продолжать свои усилия по созданию военного плацдарма в Сирии, где израильские ВВС, по сообщениям, нанесли ряд ударов в последние месяцы, включая атаку в понедельник на аэропорт в Алеппо.

"За последние шесть месяцев Иран еженедельно направлял в Сирию самолеты, доставляющие оружие для использования в террористических целях. Сирийский режим должен знать, что ЦАХАЛ решительно ответит на любые атаки, предпринятые с его территории. Мы не позволим Ирану установить военную власть в Сирии или построить "шоссе" для доставки современного оружия в Ливан", — добавил Галлант.

Обогащение урана в Иране

По данным СМИ, Иран еще не обогатил уран до 90-процентной чистоты, необходимой для создания ядерного оружия, но при желании он может быстро сделать это с нынешнего уровня обогащения.

Иран хранит запасы урана, обогащенного до 20% и 60%, в нарушение соглашения 2015 года, ограничивающего его ядерную программу, которое он все чаще нарушает после того, как тогдашний президент Дональд Трамп вывел США из сделки в 2018 году и вновь ввел санкции.

Страны запада предупреждают, что уран, обогащенный до такого уровня, не может быть использован в гражданских целях.

Переговоры о восстановлении ядерного соглашения между Ираном и мировыми державами возобновились в апреле 2021 года, но с прошлого года зашли в тупик, поскольку Иран продолжает реализовывать свои ядерные амбиции.

По оценкам высокопоставленных американских чиновников, Иран при желании может произвести достаточное количество расщепляющегося материала для ядерного оружия за две недели, но ему потребуются дополнительные месяцы, чтобы подготовить бомбу к использованию.

США также считают, что Иран еще не обладает всеми технологиями, необходимыми для создания бомбы, и не принял окончательного решения о создании оружия, о чем иранские лидеры неоднократно заявляли.

Напомним, 18 апреля иранский президент Ибрахим Раиси заявил, что Вооруженные силы Ирана разрушат Хайфу и Тель-Авив, если Израиль предпримет малейшие враждебные действия. Корпус стражей исламской революции (КСИР) на прошлой неделе приказывал запустить ракеты по Израилю из Газы и Ливана в начале праздника Песах.

Ранее, 12 апреля, сообщалось, что Китай и Россия ведут секретные переговоры с Ираном о поставках в Исламскую Республику ключевого химического соединения, используемого для производства топлива для баллистических ракет.