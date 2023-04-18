"Разрушим Хайфу и Тель-Авив": президент Ирана послал новые угрозы Израилю

По словам Ибрахима Раиси, иранская армия будет защищать интересы страны на Ближнем Востоке. Тегеран грозит не только словами — КСИР приказывал запустить ракеты по Израилю из Газы и Ливана в начале праздника Песах, пишут израильские СМИ.

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Вооруженные силы Ирана разрушат Хайфу и Тель-Авив, если Израиль предпримет малейшие враждебные действия. Об этом сказал 18 апреля иранский президент Ибрахим Раиси на церемонии Дня национальной армии Ирана, пишет агентство Mehr.

"Враги, особенно сионистский режим, должны знать, что они столкнутся с жестким ответом. Армия Исламской Республики Иран оснащена современными технологиями и возможностями", — предупредил Раиси.

По словам Раиси, армия защищает не только границы Ирана, но и интересы страны на Ближнем Востоке

По его словам, армия защищает не только границы Ирана, но и интересы страны на Ближнем Востоке, борясь с террористами. Присутствие иностранных сил угрожают безопасности Ирана, уверен он.

"Иранские вооруженные силы обеспечивают безопасность, где бы они ни находились. Чем раньше они уйдут, тем лучше будет для жителей региона", — цитирует его вещатель Iran International.

Иранское агентство Tasnim дополняет, что Раиси призывал американские силы покинуть Ближний Восток.

"Американские силы должны покинуть регион как можно скорее. Это будет на пользу им и территории. Присутствие чужаков угрожает региональной безопасности", — заявил президент.

Ибрахим Раиси говорит, что военная мощь Ирана не угрожает другим странам

Иранский лидер утверждает, что военная мощь его страны не угрожает другим странам — оборонная доктрина Исламской Республики якобы основана на сдерживании.

Конфликт Ирана и Израиля: Тегеран наращивает силы

Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи на встрече с военным командованием в Тегеране 17 апреля выступил за продолжение повышения боеготовности армии во всех областях из-за "угроз со стороны врагов".

Израильская газета Jerusalem Post отмечает, что высказывания Ибрахима Раиси совпали с визитом старшего сына последнего шаха Ирана Резы Пехлеви в Израиль. Живущий в США Пехлеви встретился в Иерусалиме с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и его супругой.

Во время визита Пехлеви подчеркивал идею единства между израильтянами и иранцами заявив, что нынешний Тегеран не представляет мнение большинства иранского народа.

Угроза Тегерана, по данным израильских журналистов, не только словесная. Корпус стражей исламской революции на прошлой неделе приказывал запустить ракеты по Израилю из Газы и Ливана в начале праздника Песах.

Нетаньяху 17 апреля сказал, что призывы к уничтожению евреев не прекращаются. Сегодняшний Иран он сравнил с нацистской Германией как организацией, представляющей экзистенциальную угрозу еврейскому народу.

"Прошлые победы не гарантируют будущих. Израиль должен быть готов самостоятельно защищаться от любого врага и угрозы", — отметил премьер.

Напомним, что Китай и РФ ведут скрытые переговоры с Ираном по поводу поставок химического соединения, чтобы производить топливо для баллистических ракет.

Глав Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в конце марта говорил об опасности союза России, Китая и Ирана. Эти три страны, по его мнению, будут создавать проблемы еще долгое время.