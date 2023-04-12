Иран тайно пытается договориться о поставках компонента для ракетного топлива, – Politico

Часть изготовленных с использованием горючего ракет может быть развернута против Украины.

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Китай и Россия ведут секретные переговоры с Ираном о поставках в Исламскую Республику ключевого химического соединения, используемого для производства топлива для баллистических ракет. Об этом в среду, 12 марта, информирует Politico со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что Тегеран провел одновременные переговоры с представителями обеих стран, в том числе с государственным российским производителем химикатов FKP Anozit, о приобретении большого количества перхлората аммония. Поставлять Ирану этот компонент без одобрения Совета Безопасности ООН запрещают международные санкции, напоминает издание.

Перхлорат аммония является ключевым компонентом твердого топлива, которое часто используется в военных целях из-за его надежности и длительного срока хранения. Большинство иранских высокоточных баллистических ракет и баллистических ракет малой дальности используют твердотопливные двигатели. По словам аналитиков, страна также использует это топливо для разработки ракет большей дальности под видом своих космических программ.

Точное количество перхлората аммония, которое хочет закупить Тегеран, неясно, но, по оценке дипломатов, знакомых с темой, этого количества будет достаточно для создания тысяч ракет, в том числе ракеты Zolfaghar с дальностью полета 700 километров.

Неназванные источники предполагают, что таким образом Москва может получить от Исламской республики ракеты, изготовленные с использованием китайского перхлората аммония. В случае заключения сделки, некоторые из этих ракет могут быть развернуты против Украины.

Возможность подобных переговоров стала результатом сближения Ирана, России и Китая, которые считают себя оплотом борьбы с влиянием США. В то же время готовность Пекина пойти на нарушение международных санкций показывает его беспокойство о положении России.

Напомним, в отчете американского Института изучения войны от 29 марта говорилось, что Российская Федерация полагается на военную помощь Тегерана после полномасштабного вторжения в Украину.

Также 10 марта издание CNN сообщало, что Россия захватила часть предоставленного для Украины оружия и техники от США и НАТО и отправила их в Иран. В Пентагоне считают, что Тегеран попытается изучить и перепроектировать системы.