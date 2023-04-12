Іран таємно намагається домовитися про постачання компонента для ракетного палива, – Politico

Частина виготовлених із його використанням ракет може бути розгорнута проти України.

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Китай і Росія ведуть секретні переговори з Іраном щодо постачання до Ісламської Республіки ключового хімічного з'єднання, яке використовується для виробництва палива для балістичних ракет. Про це у середу, 12 квітня, інформує Politico із посиланням на власні джерела у дипломатичних колах.

Зазначається, що Тегеран провів одночасні переговори з представниками обох країн, у тому числі з державним російським виробником хімікатів FKP Anozit про придбання великої кількості перхлорату амонію. Поставляти Ірану цей компонент без затвердження Ради Безпеки ООН забороняють міжнародні санкції, нагадує видання.

Перхлорат амонію є ключовим компонентом твердого палива, яке часто використовується у військових цілях через його надійність та тривалий термін зберігання. Більшість іранських високоточних балістичних ракет та балістичних ракет малої дальності використовують твердопаливні двигуни. За словами аналітиків, країна також використовує паливо для розробки ракет більшої дальності під виглядом своїх космічних програм.

Точна кількість перхлорату амонію, яку хоче закупити Тегеран, неясна, але, за оцінкою дипломатів, знайомих з темою, цієї кількості буде достатньо для створення тисяч ракет, зокрема ракети Zolfaghar із дальністю польоту 700 кілометрів.

Неназвані джерела припускають, що у такий спосіб Москва може отримати від Ісламської республіки ракети, виготовлені з використанням китайського перхлорату амонію. У разі укладання угоди деякі з цих ракет можуть бути розгорнуті проти України.

Можливість подібних переговорів стала результатом зближення Ірану, Росії та Китаю, які вважають себе оплотом боротьби із впливом США. Водночас готовність Пекіна піти на порушення міжнародних санкцій показує його занепокоєння про становище Росії.

Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни від 29 березня йшлося про те, що Російська Федерація покладається на військову допомогу Тегерана після повномасштабного вторгнення в Україну.

Також 10 березня видання CNN повідомляло, що Росія захопила частину наданої для України зброї та техніки від США та НАТО та відправила їх до Ірану. У Пентагоні вважають, що Тегеран спробує вивчити та перепроєктувати системи.