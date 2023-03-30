РФ розраховує, що Іран продовжить військову підтримку окупантів в Україні, — ISW

За даними аналітиків, у середині березня відновилися рейси з Тегерана до Москви, а це свідчить про те, що постачання зброї продовжується повним ходом.

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Російська Федерація покладається на військову допомогу Ірану після повномасштабного вторгнення в Україну. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 29 березня.

За інформацією аналітиків, росіяни все сильніше з кожним днем розраховуватимуть на допомогу Ірану, адже їх власні можливості з кожним днем скорочуються.

Цей висновок підтверджується зустріччю глав МЗС РФ Сергія Лаврова та Ірану Хосейна Аміра Абдоллахяна, яка відбулася в Москві 29 березня. За попередньою інформацією, вони обговорили стратегічні та довгострокові угоди про співпрацю.

"Абдоллахян і Лавров, ймовірно, обговорили зусилля Росії із закупівлі іранських систем озброєння для використання в Україні й остаточну угоду про постачання Росією Ірану штурмовиків Су-35", — йдеться в повідомленні.

До речі, іранська компанія Pouya Air Transport відновила із середини березня регулярні рейси між Тегераном та Москвою, а головна причина, як зазначив ISW, може бути у підтримці поставок зброї.

Цікаво, що частина іранського персоналу може перебувати на окупованих територіях та допомагати російським окупантам здійснювати атаки на інфраструктуру.

"Іран, ймовірно, намагається зміцнити двосторонні відносини безпеки з Росією, в яких вони є рівноправнішими партнерами, і, ймовірно, збільшить постачання зброї Росії для досягнення цієї мети", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, 27 березня ЗМІ писали, що Росія забезпечує Іран кіберзброєю в обмін на дрони-камікадзе, а це серйозна загроза для США. За словами журналістів, Іран передав Росії не лише безпілотники, а й артилерійські боєприпаси. Натомість Москва надала Тегерану технології для стеження та програми для хакерських атак.