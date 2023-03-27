Загроза США: Росія постачає Ірану кіберзброю в обмін на дрони-камікадзе, — ЗМІ

За словами журналістів, Іран передав Росії не лише безпілотники, а й артилерійські боєприпаси. Натомість Москва надала Тегерану технології для стеження та програми для хакерських атак.

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Росія допомагає Ірану передовими технологіями для цифрового спостереження в обмін на дрони-камікадзе Shahed-136. Союз, що розвивається, Сполучені Штати вже розглядають як загрозу. Про це пише The Wall Street Journal.

За словами журналістів, Іран також передав до Росії танкові та артилерійські снаряди для війни проти України. Наразі Тегеран шукає допомоги для ведення кібервійни. Крім того, його цікавлять російські вертольоти та реактивні винищувачі.

Видання повідомляє, що РФ та Іран давно співпрацюють один з одним у сфері кібертехнологій. Ще минулого року Москва не хотіла обмінюватися з Тегераном цифровими технологіями, побоюючись, що вони опиняться у Darknet.

Однак, як йдеться у матеріалі, після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія надала Ірану засоби зв'язку та спостереження, а також пристрої для підслуховування, передові фотографічні пристрої та детектори брехні. Також передбачається, що РФ поділилася і програмним забезпеченням, яке дозволить іранським хакерам зламувати телефони та системи дисидентів та противників режиму. У Кремлі дійшли висновку, що переваги розвитку військових відносин з Іраном переважують будь-які недоліки.

Росія передала Ірану технології для стеження людей

За словами журналістів, у дослідному центрі Університету Торонто дійшли висновку, що російська компанія PROTEI Ltd займалася постачанням програмного забезпечення для цензури в інтернеті іранському провайдеру Ariantel. За словами аналітиків, є докази того, що інструменти PROTEI є частиною системи мобільного зв'язку Ірану, яка ще знаходиться на стадії розробки. Вона надасть можливість держорганам Ірану відстежувати, перехоплювати, перенаправляти, погіршувати чи блокувати мобільний зв'язок для всіх іранців.

Аналітики також зазначили, що у Росії PROTEI розробляє апаратне та програмне забезпечення, призначене для допомоги уряду проводити моніторинг телефонних комунікацій, електронної пошти, а також транзакцій по кредитних картках. Також компанія має контракти із Міністерством оборони РФ.

Атаки іранських хакерів

Журналісти також зазначили, що іранські хакери вже проводять кампанії з дезінформації, а також атаки на США, Саудівську Аравію, що конкурують, або інші країни. Також Ізраїль звинувачував Іран у спробі зламати систему водопостачання.

У матеріалі йдеться, що коли Росія почала використовувати іранські дрони в Україні, Москва і Тегеран зміцнили союз, який почався ще під час громадянської війни в Сирії.

Раніше "Схеми" повідомили, що " Мотор Січ" продавала двигуни компаніям, які розробляють дрони-камікадзе Shahed. За даними журналістів, президент компанії "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв не припинив торгівлю з підсанкціонованими компаніями Ірану навіть після початку повномасштабної війни в Україні.

Ще 23 березня в ГУР МО підрахували кількість іранських Shahed-136, що залишилися у РФ. Заступник начальника відомства Вадим Скибіцький зауважив, що зараз Кремль хоче налагодити виробництво ударних безпілотників, але міжнародні санкції не дозволяють цього зробити.