"Вони економлять": в ГУР МО підрахували кількість іранських Shahed-136, що залишилися, у РФ

Заступник начальника відомства Вадим Скібіцький зауважив, що зараз Кремль хоче налагодити виробництво ударних безпілотників, але міжнародні санкції не дозволяють цього зробити.

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У Головному управлінні розвідки України вирішили відкрити завісу того, скільки насправді іранських дронів-камікадзе Shahed-136 залишилося у РФ. Про це в інтерв'ю порталу РБК-Україна розповів заступник начальника відомства Вадим Скібіцький у четвер, 23 березня.

За підрахунками української розвідки зараз РФ використовує ті партії безпілотників з Ірану, які вони отримували ще наприкінці минулого — на початку цього року. Їх кількість дорівнює приблизно 200 одиниць.

Важливим нюансом є той факт, що окупанти почали менш масово їх використовувати, оскільки продовжити постачання не змогли й у кожній партії не більше 250-300 штук.

"Це підтверджує те, що вони не мають великого запасу — вони економлять. На сьогодні росіяни використали приблизно 800 одиниць. Однак ми знаємо, що вони намагатимуться налагодити своє виробництво цих дронів. Ми чітко розуміємо, де вони планують це робити і як", — каже Вадим Скібіцький.

При цьому в ГУР МО зазначають, що головним фактором у питанні виробництва даного озброєння є деталі для комплектування, які через міжнародні санкції дістати значно складніше.

"І якщо ми і наші партнери знаємо, як здійснюється постачання цих компонентів, то Росії буде складно отримувати їх у великій кількості. Хіба що в обхід санкцій контрабандою через треті країни", — додає Скібіцький.

Нагадаємо, 14 березня повідомлялося, що Іран модернізував найновіший ударні дрони Shahed-191. Тепер вони стали значно небезпечнішими і можуть здійснювати масштабніші атаки.

8 березня зазначалося, що ЗС РФ запускають дрони Shahed із загадковими передавачами.