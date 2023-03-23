"Они экономят": в ГУР МО подсчитали количество оставшихся иранских Shahed-136 у РФ

Замначальника ведомства Вадим Скибицкий подметил, что сейчас Кремль хочет наладить производство ударных беспилотников, но международные санкции не позволяют этого сделать.

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В Главном управлении разведки Украины решили приоткрыть занавес того, сколько на самом деле иранских дронов-камикадзе Shahed-136 осталось у РФ. Об этом в интервью порталу РБК-Украина рассказал заместитель начальника ведомства Вадим Скибицкий в четверг, 23 марта.

По подсчетам украинской разведки, сейчас РФ использует те партии беспилотников из Ирана, которые они получали еще в конце прошлого — в начале этого года. Их количество равняется примерно 200 единицам.

Важным нюансом является тот факт, что оккупанты начали менее массово их использовать, так как поставки затруднились и в каждой партии не более 250-300 штук.

"Это подтверждает то, что у них нет большого запаса — они экономят. На сегодняшний день россияне использовали примерно 800 единиц. Однако мы знаем, что они будут пытаться наладить свое производство этих дронов. Мы четко понимаем, где они планируют это делать и как", — говорит Вадим Скибицкий.

При этом, в ГУР МО отмечают, что главным фактором в вопросе производства данного вооружения являются комплектующие, которые из-за международных санкций добыть значительно сложнее.

"И если мы и наши партнеры знаем, как осуществляется поставка этих компонентов, то России будет сложно получать их в большом количестве. Разве что в обход санкций, контрабандой через третьи страны", — добавляет Скибицкий.

Напомним, 14 марта сообщалось, что Иран модернизировал новейший ударные дроны Shahed-191. Теперь они стали значительно опаснее и могут совершать более масштабные атаки.

8 марта отмечалось, что ВС РФ запускают дроны Shahed с загадочными передатчиками.