Иран модернизировал новейший ударные дроны Shahed-191: они стали еще опаснее

Новая пусковая установка на базе грузовика позволит иранцам более широко применять Shahed-191, вооруженные ракетами Sadid-1.

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Иранские инженеры создали новую мобильную систему запуска для ударного дрона Shahed-191. Кадрами и подробностями проекта поделилось издание EurAsian Times.

Судя по снимкам, опубликованным в социальных сетях, иранцы начали использовать для запуска Shahed-191 платформу, установленную на автомобиле Toyota Tundra. Благодаря такой системе беспилотник можно отправлять для выполнения боевых задач практически откуда угодно. Как предполагает СМИ, нововведение позволит военным применять Shahed-191 в "рутинных операциях" и поддержки спецназа. Неизвестно, был ли дрон как-то еще изменен.

Shahed-191 также известен как Saegheh-2, его прообразом считается американский беспилотник RQ-170 Sentinel от Lockheed Martin, захваченный Ираном в 2011 году. Аппараты имеют похожую конструкцию крыла и приводятся в движение турбовинтовым двигателем, хотя "Шахед" имеет меньшие размеры и нескольку другую форму. Иранская модель неоднократно модифицировалась, получая новые системы авионики и датчики, более поздним версиям беспилотника также добавили передний воздухозаборник.

Иранский дрон Shahed-191 c новой пусковой установкой на базе Toyota Tundra Фото: EurAsian Times

Характеристики Shahed-191

Дальность полета: 1500 км;

Продолжительность полета: 4,5 часа;

Максимальная высота: 7,5 км

Максимальная скорость: 350 км/ч

Полезная нагрузка: до 100 кг

Вооружение: две ракеты Sadid-1

Eurasian Times предполагает, что Иран может передать Shahed-191 России, поскольку именно этот беспилотник российская делегация изучала на иранской авиабазе Кашан. России нужны дешевые ударные дроны для атаки целей в Украине.

Ранее писали, что известно о других иранских дронах: Shahed-129 и Fotros. Эти аппараты предназначены для ведения разведки и нанесения ударов на большом расстоянии.

Недавно Иран впервые показал в действии ударный дрон Shahed-149. Как предполагается, он может нести до 13 ракет и бомб, чтобы атаковать цели на расстоянии до 7000 км.