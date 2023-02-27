Иран впервые показал в действии дрон-камикадзе Shahed-149: чем он опасен (видео)

Shahed-149 уже находится на вооружении иранской армии, он может нести до 13-ти ракет или бомб, преодолевая расстояния до 7000 км.

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Иранские военные впервые показали летные испытания своего беспилотника Shahed-149 (Gaza). Видеоролик продемонстрировали по местному телевидению, а издание Eurasian Times опубликовал фрагмент в Twitter.

В ролике дрон появляется на взлетной полосе, поднимается в небо и продолжает лететь. Исследователи из проекта Meshkat предполагают, что видео могло быть сделано еще в июле 2022 года, когда был опубликован спутниковый снимок Shahed-149 на иранской авиабазе Кашан.

По данным сайта Military Factory, Shahed-149 Gaza разработан предприятием Shahed Aviation Industries, производится Иранской авиастроительной промышленной корпорацией (HESA). Его впервые представили в мае 2021 года, а в апреле 2022 летательный аппарат поступил на вооружение Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Shahed-149 продолжил идею Shahed-129 и внешне напоминает американские военные БПЛА Predator и Reaper. Gaza получил обтекаемую ародинамическую форму с выпуклой носовой частью, где находится электронное оборудование. Под ней расположен оптический модуль с камерами, обеспечивающиеми обзор на 360 градусов, там же установлен тепловизор, инфракрасный датчик и лазерный дальномер. Прямоугольные крылья с обрезанными концами расположены по бокам фюзеляжа, а в хвосте стоит винтовой двигатель мощностью до 750 л.с. c четырехлопастным пропеллером.

Shahed-149 создан для проведения разведки и нанесения ударов. Во время боевых вылетов он может нести до 13-ти бомб боеприпасов: ракет или бомб. Кроме того, на дрон можно поставить оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы.

Известные характеристики Shahed-149 Gaza:

Длина: 10,5 м

Размах крыльев: 21 м

Высота: 3,2 м

Вес: 3100 кг

Крейсерская скорость: 350 км/ч

Мксимальная дальность полета: 7000 км

Продолжительность работы: до 35 ч

Практический потолок: 11 км

В январе Иран провел испытания нового ударного дрона Ababil-5 от компании HESA. Беспилотник пролетел 400 км и поразил цель в Оманском заливе.

Ранее Фокус собрал информацию о самых опасных дронах Ирана. К ним относятся и БПЛА линейки Shahed.