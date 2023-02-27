Іран уперше показав у дії дрон-камікадзе Shahed-149: чим він небезпечний (відео)

Shahed-149 вже знаходиться на озброєнні іранської армії, він може нести до 13 ракет або бомб, долаючи відстані до 7 000 км.

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Іранські військові вперше показали льотні випробування свого безпілотника Shahed-149 (Gaza). Відеоролик продемонстрували на місцевому телебаченні, а видання Eurasian Times опублікувало фрагмент у Twitter.

У ролику дрон з'являється на злітній смузі, здіймається в небо та продовжує летіти. Дослідники з проєкту Meshkat припускають, що відео могло бути зроблено ще в липні 2022 року, коли було опубліковано супутниковий знімок Shahed-149 на іранській авіабазі Кашан.

За даними сайту Military Factory, Shahed-149 Gaza розроблений підприємством Shahed Aviation Industries, виробляється Іранською авіабудівною промисловою корпорацією (HESA). Його вперше представили у травні 2021 року, а в квітні 2022 року літальний апарат надійшов на озброєння Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Shahed-149 продовжив ідею Shahed-129 і зовні нагадує американські військові БПЛА Predator та Reaper. Gaza отримав обтічну ародинамічну форму з опуклою носовою частиною, де знаходиться електронне обладнання. Під нею розташований оптичний модуль з камерами, що забезпечують огляд на 360 градусів, там же встановлений тепловізор, інфрачервоний датчик і лазерний далекомір. Прямокутні крила з обрізаними кінцями розташовані з боків фюзеляжу, а в хвості стоїть гвинтовий двигун потужністю до 750 к. с. із чотирилопатевим пропелером.

Shahed-149 створений для проведення розвідки та завдання ударів. Під час бойових вильотів він може нести до 13 бомб боєприпасів: ракет або бомб. Крім того, на дрон можна встановити обладнання для ведення радіоелектронної боротьби.

Відомі характеристики Shahed-149 Gaza:

довжина: 10,5 м;

розмах крил: 21 м;

висота: 3,2 м;

вага: 3 100 кг;

крейсерська швидкість: 350 км/год;

максимальна дальність польоту: 7 000 км;

тривалість роботи: до 35 год;

практична стеля: 11 км.

У січні Іран провів випробування нового ударного дрона Ababil-5 від компанії HESA. Безпілотник пролетів 400 км та уразив ціль в Оманській затоці.

Раніше Фокус зібрав інформацію про найнебезпечніші дрони Ірану. До них належать і БПЛА лінійки Shahed.