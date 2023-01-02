Іран провів випробування нових ударних дронів Ababil-5: що про них відомо (відео)

Іранці стверджують, що безпілотник пролетів 400 км і вразив ціль кидком бомби.

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31 грудня армія Ірану провела випробування нового ударного безпілотника Ababil-5 в Оманській затоці. Про це пише видання " Голос Америки ", посилаючись на іранське державне телебачення.

Під час щорічних навчань Ababil-5, розроблений компанією HESA, успішно пролетів 400 км і вразив ціль, скинувши бомбу в прибережній зоні неподалік Ормузької протоки. Ормузька протока розташована в гирлі Перської затоки і має ключове значення, адже через неї проходить близько 20% усієї морської торгівлі нафтою у світі.

За даними напівофіційної інформаційної агенції Fars, іранські військові також використали безпілотник, щоб перехопити розвідувальний літак, який намагався наблизитися до зони проведення навчань. Журналісти не вказали, кому саме належить розвідник, але Іран неодноразово стикався з повітряним флотом США у районі Перської затоки.

Як пише видання Military Factory, Ababil-5 вперше представили у квітні 2022 року. Це безпілотний літак з фіксованим крилом, гвинтовим приводом і підвісними боєприпасами на завдання ударів. Центральний фюзеляж має плоскі борти та хвостове оперення з двома балками. Двигун Rotax 914 потужністю 115 кінських сил у задній частині БПЛА приводить у рух трилопатевий гвинт.

Як пише Tehran Times, Ababil-5 може пролетіти відстань близько 480 км. Підвіска під кожним крилом вміщує до трьох керованих бомб із серії Qaem або дві протитанкові ракети класу Diamond-2 із дальністю поразки близько 8 кілометрів.

Останній десять років Іран активно розробляє військові дрони і вже випробував багато різних моделей. Іранські безпілотні технології викликають занепокоєння Заходу, оскільки відомо, що Тегеран постачає до Москви БПЛА, які використовуються для завдання ударів по Україні.

Іран регулярно проводить військові навчання для підвищення своєї обороноздатності та випробування нових видів озброєння, цього року заходи отримали назву Zolfaqar 1401. У них взяли участь війська спеціального призначення, повітряно-десантна піхота, винищувачі, гелікоптери, військово-транспортні літаки та підводні човни. Незабаром армія Ірану планує запускати ракети та випробовувати системи ППО.

У жовтні Іран представив новий дрон-камікадзе Meraj-521 з боєголовками вагою 500, 700 або 1000 г. Розробники заявили дальність польоту в 5 км і тривалість — до 15 хвилин. Зовні апарат схожий на американський боєприпас, що барражує, Switchblade 300.

Писали також, які безпілотники вже перебувають на озброєнні армії Ірану. В арсеналі Ісламської республіки вже є ударні дрони, камікадзе та розвідники, оснащені камерами.