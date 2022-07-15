Армія дронів Ірану: які БПЛА в Ісламської республіки та на що вони здатні (відео)

Іран має на озброєнні дрони-камікадзе, а також БПЛА, оснащені камерами та ракетами.

Нещодавно світові ЗМІ облетіла новина про те, що Іран нібито збирається постачати Росії свої БПЛА. Через деякий час іранське МЗС спростувало цю заяву, проте Фокус вирішив розповісти, які дрони виробляє ця країна й де їх застосовують.

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Іран — закрита країна, особливо коли йдеться про технології. Проте журналісти bellingcat.com змогли дізнатися, які дрони мають збройні сили Ісламської республіки. Минулого року супутнику WorldView-2 вдалося зняти цілу армію БПЛА, проте, як стверджує ЗМІ, це лише частина флоту дронів, який має у своєму розпорядженні оборонний сектор країни. На фото потрапили апарати, що були на аеродромі в районі Семнану, що на півночі країни. Знімок передало Bellingcat Європейське космічне агентство. На ньому зображено 154 безпілотники, які брали участь у навчаннях.

[ + – ] Знімок із супутника WorldView-2 Фото: Европейское космические агентство

Медіа класифікувало пристрої так:

3 моделі БПЛА "Мохаджер-6" (може мати на озброєнні 2 високоточні ракети);

2 види дрона "Каман-12" (озброєний ракетами);

10 "Насіх";

6 "Мохаджер-4б";

4 "Мохаджер-4";

1 рання модель "Абабіль-3";

1 пізня модель "Абільбіль-3";

10 БПЛА "Сегех-2";

16 "Клан Араш";

4 "Чукар-2";

8 "Мохаджер-2Н";

9 "Ясір".

[ + – ] Ролики, що демонструють здібності іранських дронів

Цей перелік неповний, оскільки Іран має на озброєнні моделі "Шахед", "Салех", "Сайєд", "Секех" та ін. Згідно з даними Bellingcat, армія країни має в своєму розпорядженні дрони наведення, дрони-камікадзе, ударні БПЛА.

За твердженнями журналістів, іранські апарати розроблені на основі американських та ізраїльських технологій. У своєму матеріалі вони пишуть, що, наприклад, базою для БПЛА "Ясір" став ScanEagle від Boeing Insitu, БПЛА "Шахер" "дуже нагадує" ізраїльський "Гермес", апарат "Секех" створений "за образом і подобою" RQ-170 Sentinel від Lockheed Martin.

Фокус розповість про три найвідоміші безпілотники з Ірану.

Дрон "Абабіль" — небесний камікадзе та розвідник

Одним із найвідоміших БПЛА іранського виробництва є "Абабіль". Його розробили інженери Іранської авіабудівної промислової компанії (HESA) ще в 1990-х роках. Відповідно до задуму, його можна використовувати як "камікадзе", мішені, для розвідки. Наразі він випускається у двох модифікаціях — Ababil-2 та Ababil-3. Має велику дальність польоту.

Найбільший і функціональніший Ababil-3, створений у 2000-х роках, був розроблений для ведення розвідки, спостереження та розвідки. Апарат має покращені можливості спостереження, відносно дешевий і простий, як у виробництві, так і у використанні.

"Абабіль" рухає простий дволопатевий гвинт. Усі варіанти дрона мають дальність польоту понад 100 км, і всі варіанти мають суцільнометалеву конструкцію, крім Ababil-T, яка є композитною. Дрон можна запускати з платформи JATO або з пневматичної пускової установки Mercedes-Benz 911.

За даними Вікіпедії, обидві модифікації застосовувалися під час збройних конфліктів у Лівані, Іраку, Судані, Сирії, Ємені.

"Мохаджер" — БПЛА з ракетами на борту

Безпілотний літальний апарат типу "Мохаджер" може мати корисне навантаження у вигляді камери для мультиспектрального спостереження та/або до 4-х високоточних ракет.

Модель Mohajer-6 має прямокутний фюзеляж, похилу вгору носову частину, здвоєні хвостові балки, встановлений зверху горизонтальний стабілізатор, нескошені закінчування крила, прямі крила, встановлені високо та в задній частині корпусу, а також повітрозабірники зверху та знизу, фіксоване триопорне шасі. Апарат керується двома кермами висоти на горизонтальному стабілізаторі, кермами напряму на вертикальних стабілізаторах і двома закрилками на кожному крилі. На відміну від інших варіантів "Мохаджера", 6-а модифікація має трилопатевий гвинт. У "Вікіпедії" автори статті зазначають, що "Мохаджер" "схожий на Selex ES Falco".

[ + – ] Ударний дрон "Мохаджер-6"

Пристрій оснащений камерою з мультиспектральним сенсором, лазерним далекоміром, двома підвісками, по одній під кожним крилом, кожна з яких може нести одну ракету Qaem TV/IR з наведенням або одну ракету Almas. В іншій модифікації дрон має 4 підвіски, по 2 під кожним крилом, що несуть ракети того ж типу. Також є система автопілота, завдяки чому зліт і посадка здійснюються автоматично. Крім того, дрон може оснащуватися засобами радіоелектронної боротьби.

"Шахед 129" — найефективніший військовий дрон Ірану

Одномоторний середньовисотний безпілотний бойовий літальний апарат великої тривалості польоту був розроблений Shahed Aviation Industries для Корпусу вартових ісламської революції (КСІР). Модель Shahed 129 здатна виконувати бойові та розвідувальні завдання й має запас ходу 24 год. Автори статті у "Вікіпедії" звернули увагу на те, що пристрій схожий "за розміром, формою та роллю на американський MQ-1 Predator". Також вони вказали, що саме цей БПЛА "вважається одним із найефективніших безпілотників, які перебувають на озброєнні Ірану".

[ + – ] Дрон "Шахед 129"

У тому ж матеріалі повідомляється, що "Шахед 129" раніше використовували в Сирії, а також застосовувався для патрулювання східного кордону Ірану.

Shahed 129 — це одномоторний гвинтовий БПЛА з вузьким циліндричним фюзеляжем діаметром приблизно 65-75 см, оснащений електрооптичним/інфрачервоним датчиком для денних і нічних місій, шасі, які прибираються, здатний передавати відеодані в режимі реального часу. Під капотом розташований авіаційний двигун Rotax 914. Є підвіски для 4-х боєприпасів. Заявлена дальність польоту становить 1700 км.

Раніше ми повідомляли про те, що українські військові дуже потребують БПЛА, оскільки ЗС РФ ефективно глушать зв'язок, і оператори часто втрачають управління над пристроями.