"Росіяни виснажені, але небезпечні": чому ЗСУ гостро потребують військових дронів

Російські підрозділи РЕБ дуже заважають українським захисникам проводити глибоку розвідку.

Українські військовослужбовці потребують якісніших безпілотників, захищених від систем радіоелектронної боротьби. Ситуацією на фронті поцікавилися журналісти агентства Associated Press, передає портал Military.

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БПЛА Росії та України: розклад сил на війні

Як українські, так і російські війська значно залежать від безпілотних апаратів, адже вони допомагають вести розвідку з повітря та коригувати артилерійський вогонь, а дехто навіть самостійно скидає гранати на супротивника. За чотири з половиною місяці війни в Україні запаси дронів вичерпалися, тому обидві сторони намагаються виробляти або закупити висококласні дрони, стійкі до радіоперешкод, які створюють ворожі комплекси радіоелектронної боротьби.

"Російські безпілотники все ще можуть бути боєздатними, але вони виснажені. І росіяни прагнуть домовитися з іранцями", — заявив аналітик військового центру CNA Семюел Бендетт. Він додав, що Україна також гостро потребує дронів для ураження цілей на великих відстанях.

Використовувати комерційні дрони на передовій дуже небезпечно. Оператор ЗСУ із позивним Maverick розповів, що йому разом із колегами доводиться заходити глибоко в тил ворога, інакше апаратам не вистачає дальності польоту для наведення артилерії, в результаті військовослужбовці ризикують потрапити під обстріл.

Семюель Бендетт зауважив, що проти перших місяців війни, ЗСУ набагато рідше звітують про збитих безпілотників ЗС РФ. Водночас турецький безпілотник з лазерним наведенням Bayraktar TB-2, який прославився на початку вторгнення російських військ, втратив ефективність через те, що росіяни посилили протиповітряну та радіоелектронну оборону на сході України.

Згідно зі звітом британського аналітичного центру RUSI, наразі термін служби українського безпілотника на фронті складає близько тижня. Експерти визнали, що російські підрозділи РЕБ дуже заважають українцям проводити глибоку розвідку, і ЗСУ потребують ударних дронів, здатних знищувати ворожі комплекси-глушилки.

За словами Бендетта, Росія втратила близько 50 безпілотників найпоширенішої моделі "Орлан-10", проте, ймовірно, має в запасі ще десятки. У РФ набагато більше БПЛА далекого радіусу дії, якщо порівняти з Україною, але постачання техніки значно скоротилося. Наразі ЗС РФ використовують багато комерційних квадрокоптерів вартістю близько $2 тис. За інформацією дослідника Фейна Грінвуда, який відстежує повідомлення в соціальних мережах, апарати на фронт часто відправляють родичі російських військових або волонтери.

Віцепрем'єр РФ Юрій Борисов, який займається військовою промисловістю Кремля, в червні поскаржився на недостатньо активні довоєнні розробки безпілотників. За словами чиновника, Росія збільшує виробництво багатьох моделей БПЛА, хоч не може зробити це швидко.

Які дрони потрібні ЗСУ

Як заявив Associated Press командир української повітряної розвідки, російські війська перебувають у кращому становищі, тому що мають безпілотники далекого радіусу дії, захищені від засобів радіоелектронної боротьби. Наземні комплекси ЗС РФ можуть "заглушити" зв'язок українських дронів з операторами та трансляцію відео, опустити апарат на землю або змусити відлетіти, якщо власники заздалегідь запрограмували маршрут відступу. ЗСУ необхідні просунутіші та військові БПЛА, які використовують супутниковий зв'язок та резервні системи управління, щоб протистояти російським "глушилкам" та радіокерованим захопленням.

ЗСУ здебільшого покладаються на цивільні моделі, які надто легко помітити та збити. Дуже часто ворожа артилерія накриває операторів ЗСУ шквальним вогнем через 3-5 хв після виявлення БПЛА. Засновник компанії з виробництва БПЛА UA Dynamics Максим Музика зазначає, що українцям потрібні дрони для наведення нової західної артилерії дальньої дії. За словами керівника Держспецзв'язку Юрія Щиголя, для української "Армії дронів" збираються купити 200 апаратів військового класу, що відповідають стандартам НАТО, але солдатам потрібно вдесятеро більше, пише ЗМІ.

США та інші союзники передали Україні сотні безпілотників, зокрема невідому кількість "камікадзе" Switchblade 600 із бронебійними снарядами. Ці БПЛА здатні літати зі швидкістю 112 км/год та відстежувати цілі за допомогою штучного інтелекту, але вони можуть літати лише протягом 40 хв на одному заряді та на відносно невеликій відстані від оператора.

Кориснішими для знищення російських складів боєприпасів та командних пунктів експерти вважають бойові дрони Phoenix Ghosts, які США придбали для України у травні. Як повідомив член ради директорів компанії-виробника Aevex Aerospace та генерал-лейтенант ВПС у відставці Девід Дептула, вони можуть проводити у повітрі до 6 годин, знищувати броньовані машини та працювати вночі з інфрачервоними камерами.

Для розвідки та коригування вогню підходить також український дрон Furia вартістю $25 тис. від компанії Athlon Avia. Гендиректор підприємства Артем В'юнник розповів журналістам, що українська армія закупила близько 200 таких дронів з 2014 року, і понад 70% із них збито. Після повномасштабного вторгнення виробництво перенесено на новий завод, але українські постачальники не можуть повністю забезпечити потреби ЗСУ.

Раніше українець Михайло Дронов створив військовий розвідувальний дрон зі штучним інтелектом, який назвав SkyNet. Уродженець Кривого Рогу розповів, що дрон коштує недорого, і його компанія UADronov готується до серійного виробництва, перша мета — 1000 штук.