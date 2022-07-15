"Русские истощены, но опасны": почему ВСУ остро нуждаются в военных дронах

Российские подразделения РЭБ очень мешают украинским защитникам проводить глубокую разведку.

Украинские военнослужащие нуждаются в более качественных беспилотниках, защищенных от систем радиоэлектронной борьбы. Обстановкой на фронте поинтересовались журналисты агентства Associated Press, передает портал Military.

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БПЛА России и Украины: расстановка сил на войне

Как украинские, так и российские войска значительно зависят от беспилотных аппаратов, ведь они помогают вести разведку с воздуха и корректировать артиллерийский огонь, а некоторые даже самостоятельно сбрасывают гранаты на противника. За четыре с половиной месяца войны в Украине запасы дронов истощились, поэтому обе стороны пытаются производить или закупить высококлассные дроны, устойчивые к радиопомехам, создаваемым вражескими комплексами радиоэлектронной борьбы.

"Российские беспилотники все еще могут быть боеспособны, но они истощены. И русские стремятся договориться с иранцами", — заявил аналитик военного центра CNA Сэмюэл Бендетт. Он добавил, что Украина также остро нуждается в дронах для поражения целей на больших расстояниях.

Использовать коммерческие дроны на передовой очень опасно. Оператор ВСУ с позывным Maverick рассказал, что ему вместе с коллегами приходится заходить глубоко в тыл врага, иначе аппаратам не хватает дальности полета для наведения артиллерии, в итоге военнослужащие рискуют попасть под обстрел.

Семюэль Бендетт заметил, что по сравнению с первыми месяцами войны, ВСУ намного реже отчитываются о сбитых беспилотниках ВС РФ. В то же время, турецкий беспилотник с лазерным наведением Bayraktar TB-2, прославившийся вначале вторжения российских войск, потерял эффективность из-за того, что россияне усилили противовоздушную и радиоэлектронную оборону на востоке Украины.

Согласно отчету британского аналитического центра RUSI, в настоящее время срок службы украинского беспилотника на фронте составляет около недели. Эксперты признали, что российские подразделения РЭБ очень мешают украинцам проводить глубокую разведку, и ВСУ нуждаются в ударных дронах, способных уничтожать вражеские комплексы-глушилки.

По словам Бендетта, Россия потеряла около 50-ти беспилотников самой распространенной модели "Орлан-10", однако, предположительно, имеет в запасе еще десятки. У РФ намного больше БПЛА дальнего радиуса действия по сравнению с Украиной, но поставки техники значительно сократились. Сейчас ВС РФ использует много коммерческих квадрокоптеров стоимостью около $2 тыс. По информации исследователя Фейна Гринвуда, отслеживающего сообщения в социальных сетях, аппараты на фронт часто отправляют родственники российских военных или волонтеры.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий военную промышленность Кремля, в июне пожаловался на недостаточно активные довоенные разработки беспилотников. По словам чиновника, Россия увеличивает производство многих моделей БПЛА, хотя не может сделать это быстро.

Какие дроны нужны ВСУ

Как заявил Associated Press командир украинской воздушной разведки, российские войска находятся в лучшем положении, потому как обладают беспилотниками дальнего радиуса действия, защищенными от средств радиоэлектронной борьбы. Наземные комплексы ВС РФ могут "заглушить" связь украинских дронов с операторами и трансляцию видео, опустить аппарат на землю или заставить улететь, если владельцы заранее запрограммировали маршрут отступления. ВСУ необходимы более продвинутые и военные БПЛА, которые используют спутниковую связь и резервные системы управления, чтобы противостоять российским "глушилкам" и радиоуправляемым захватам.

ВСУ в основном полагаются на гражданские модели, которые слишком легко заметить и сбить. Очень часто вражеская артиллерия накрывает операторов ВСУ шквальным огнем спустя 3-5 мин. после обнаружения БПЛА. Основатель компании по производству БПЛА UA Dynamics Максим Музыка отмечает, что украинцам нужны дроны для наведения новой западной артиллерии дальнего действия. По словам руководителя Госспецсвязи Юрия Щиголя, для украинской "Армии дронов" собираются купить 200 аппаратов военного класса, соответствующих стандартам НАТО, но солдатам требуется в 10 раз больше, пишет СМИ.

США и другие союзники передали Украине сотни беспилотников, в том числе неизвестное количество "камикадзе" Switchblade 600 с бронебойными снарядами. Эти БПЛА способны летать со скоростью 112 км/ч и отслеживать цели с помощью искусственного интеллекта, но они могут летать лишь в течение 40 мин. на одном заряде и на относительно небольшом расстоянии от оператора.

Более полезными для уничтожения российских складов боеприпасов и командных пунктов эксперты считают боевые дроны Phoenix Ghosts, которые США приобрели для Украины в мае. Как сообщил член совета директоров компании-производителя Aevex Aerospace и генерал-лейтенант ВВС в отставке Дэвид Дептула, они могут проводить в воздухе до 6 ч, уничтожать бронированные машины и работать ночью с инфракрасными камерами.

Для разведки и корректировки огня подходит также украинский дрон Furia стоимостью $25 тыс. от компании Athlon Avia. Гендиректор предприятия Артем Вьюнник рассказал журналистам, что украинская армия закупила около 200 таких дронов с 2014 года, и более 70% из них были сбиты. После полномасштабного вторжения производство перенесли на новый завод, но украинские поставщики не могут полностью обеспечить нужды ВСУ.

Ранее украинец Михаил Дронов создал военный разведывательный дрон с искусственным интеллектом, который назвал SkyNet. Уроженец Кривого Рога рассказал, что дрон стоит недорого, и его компания UADronov готовится к серийному производству, первая цель — 1000 штук.