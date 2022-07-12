Украинец создал дрон для разведки, оснащенный ИИ: что известно о новом БПЛА

Устройство, получившее название SkyNet, готовят к серийному выпуску.

Житель Кривого Рога Михаил Дронов заявляет, что его БПЛА стоит недорого, при этом может использоваться в разведывательных целях. О том, когда планируется серийное производство аппаратов, он сообщил в соцсети Facebook.

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"Наша цель — массовое производство БПЛА, которое позволит снизить их стоимость унифицировать уже имеющиеся и упростить их использование. Наша цель, для начала, это 1000 разведывательных самолетов! Да, именно 1000, а не 5, или 3 или 10. Это и будет то, что мы назвали (не долго думая) SkyNet. SkyNet уже начинает развитие, но дальше будет еще интереснее!", — написал Михаил.

Издание dev.ua сообщает, что данные дроны позволят получать информацию круглосуточно. Их стоит выпустить большим тиражом для того, чтобы покрыть как можно больше территорий, прилегающих к линии фронта. Собранные данные будет обрабатывать система, работающая на базе искусственного интеллекта.

Михаил Дронов — выпускник Харьковского авиационного института, является специалистом в области авиатехники, имеет титул чемпиона мира по авиамоделизму (изготовление моделей самолетов в малых масштабах и дистанционное управление ими). Михаил руководит компанией UADronov, где БПЛА собираются на базе БпАК А1-СМ "Фурия", используемых для разведки. Предполагается, что дроны будут сменять друг друга, что даст возможность собирать информацию беспрерывно.

По словам Дронова, он уже заключил договор поставки оборудования для производства корпусов. Следующим этапом будет оснащение аппаратов "умной" начинкой — процессоры, аккумуляторы, датчики и другие комплектующие производства США, КНР, Украины.

Инженер хочет максимально удешевить себестоимость каждого устройства и наладить процесс сборки таким образом, чтобы он занимал минимум времени. По его задумке, если ВС РФ собьют 10 дронов, то их место тут же должны занять 50 других. При этом Дронов отмечает, что минимальная стоимость БПЛА будет составлять не менее $1000 и может расти в зависимости от использования разного рода элементов в оснащении. Пока что в планах выпустить партию в 100 дронов, а затем перейти к многотысячным тиражам.

Согласно предварительным подсчетам, на организацию производства потребуется около $3 млн. Изобретатель планирует привлечь средства с помощью доноров и фондов.

Ранее мы сообщали о том, что "Армия дронов" начала процесс обучения операторов беспилотников, которые должны будут использоваться ВСУ на передовой. В школе Dronarium учатся 150 человек.