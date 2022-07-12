Українець створив дрон для розвідки, оснащений ШІ: що відомо про новий БПЛА

Пристрій, який отримав назву SkyNet, готують до серійного випуску.

Мешканець Кривого Рогу Михайло Дронов заявляє, що його БПЛА коштує недорого, при цьому може використовуватися з розвідувальною метою. Про те, коли планується серійне виробництво апаратів, він повідомив у соцмережі Facebook.

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"Наша мета — масове виробництво БПЛА, яке дозволить знизити їхню вартість уніфікувати вже наявні та спростити їх використання. Наша мета, для початку, це 1 000 розвідувальних літаків! Так, саме 1 000, а не 5, або 3 або 10. Це й буде те, що ми назвали (не довго думаючи) SkyNet. SkyNet уже починає розвиток, але далі буде ще цікавіше!" — написав Михайло.

Видання dev.ua повідомляє, що ці дрони дозволять отримувати інформацію цілодобово. Їх варто випустити великим тиражем для того, щоб покрити якнайбільше територій, які прилягають до лінії фронту. Зібрані дані оброблятиме система, що працює на базі штучного інтелекту.

Михайло Дронов — випускник Харківського авіаційного інституту, є фахівцем у галузі авіатехніки, має титул чемпіона світу з авіамоделізму (виготовлення моделей літаків у малих масштабах і дистанційне керування ними). Михайло керує компанією UADronov, де БПЛА збираються на базі БпАК А1-СМ "Фурія", що використовуються для розвідки. Передбачається, що дрони будуть змінювати одне одного, що дасть змогу збирати інформацію безперервно.

За словами Дронова, він уже уклав договір постачання обладнання для виробництва корпусів. Наступним етапом буде оснащення апаратів "розумною" начинкою — процесори, акумулятори, датчики й інші комплектувальні виробництва США, КНР, України.

Інженер хоче максимально здешевити собівартість кожного пристрою і налагодити процес збирання так, щоб він займав мінімум часу. За його задумом, якщо ЗС РФ зіб'ють 10 дронів, то їхнє місце відразу мають зайняти 50 інших. При цьому Дронов зазначає, що мінімальна вартість БПЛА становитиме не менше $1 000 і може рости залежно від використання різних елементів в оснащенні. Поки що в планах випустити партію зі 100 дронів, а потім перейти до багатотисячних тиражів.

Згідно з попередніми підрахунками, на організацію виробництва потрібно приблизно $3 млн. Винахідник планує залучити кошти за допомогою донорів і фондів.

Раніше ми повідомляли про те, що "Армія дронів" розпочала процес навчання операторів безпілотників, які мають використовуватись ЗСУ на передовій. У школі Dronarium навчаються 150 людей.