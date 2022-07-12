В Україні почали навчати перших операторів для "Армії дронів" ЗСУ (фото)

Школа Dronarium обіцяє незабаром підготувати 150 військових фахівців для використання БПЛА на полі бою. Наразі навчальні центри працюють лише у Києві та Львові.

В Україні розпочалося навчання перших професійних операторів для "Армії дронів" у школі Dronarium. Про це глава міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров розповів на своїй сторінці у Facebook.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

За його словами, під час тренувань військові відпрацьовують справжні льотні завдання, навчаються маскуватися та освоюють інші навички, які стануть у пригоді на полі бою. Після того, як оператори навчаться керувати безпілотними літальними апаратами, вони поїдуть застосовувати свої навички на передову.

"Все можливо завдяки вам! Дякую, що підтримуєте проєкт, донатите, відправляєте власні дрони. Разом ми створюємо потужний та ефективний технологічний фронт", — написав Михайло Федоров.

Представники Dronarium написали у Facebook, що 29 осіб уже навчаються професійно керувати дронами у Києві, а ще 32 – у Львові. Загалом на першому етапі планують навчити 150 військовослужбовців, для цього незабаром обіцяють відкрити навчальні центри в інших містах України.

"Навчання Армії дронів стартувало! Ось що буває, коли професіонали об'єднують зусилля — минулого тижня домовилися, а цього вже почали працювати", — зазначила пресслужба.

У червні Dronarium повідомила, що відкриває новий навчальний центр у Дніпрі, й оголосила збір коштів на тренувальний дрони. Викладачі вирішили купити сім DJI Mavic 3 Fly More Combo вартістю 110 тис. грн кожен. Загалом Dronarium уже навчила понад 200 військовослужбовців.

На початку червня Мінцифри та Генштаб ЗСУ оголосили про збір Армії дронів для України. Вони вирішили збирати кошти через платформу United24, а також запропонували всім охочим жертвувати власні дрони. Уряд і військові розраховують, що 200 БПЛА зможуть закрити всю лінію фронту завдовжки майже 2,5 тис. км.

За тиждень Мінцифри відправила на передову перші апарати в межах проєкту "Армія дронів". Волонтери відправили ЗСУ свої власні Mavic та Phantom виробництва китайської компанії DJI, серед них 12-річна Поліна та 14-річний Микита.

Нещодавно експерт розповів, чи зможе "армія дронів" допомогти ЗСУ. Безпілотники стають менш ефективними у міру того, як ЗС РФ розгортають в Україні дедалі більше систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.