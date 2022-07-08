Українська "Армія дронів" відправила на фронт перші БПЛА DJI Mavic та Phantom (фото)

Українці жертвують свої апарати для захисту рідної країни разом із листами. Одними з волонтерів стали 12-річна Поліна та 14-річний Микита.

7 липня Збройним Силам України відправили першу партію безпілотників, які волонтери надіслали в межах проєкту "Армія дронів". Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів на своїй сторінці в Telegram.

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Платформа United24 дозволяє українцям жертвувати армії не лише гроші, а й власні дрони. На опублікованому знімку можна помітити п'ять комерційних БПЛА від китайської компанії DJI, продукція якої користується великою популярністю в Україні: два квадрокоптери із серії Phantom та три з Mavic. Справа розташована картонна коробка "Нової пошти", в якій може бути ще один апарат. Мінцифри поки не розкриває, скільки і які дрони отримають ЗСУ.

[ + – ] Дрони для ЗСУ Фото: Telegram [ + – ] Дрони для ЗСУ Фото: Telegram

Як розповів Михайло Федоров, багато хто прикріплює до посилок написані від руки листи з описом БПЛА, побажаннями чи власними історіями. Міністр виділив серед авторів 12-річну Поліну та 14-річного Микиту.

"Привіт, дрон робочий, але має проблему з підзарядкою від шнура, останнім часом заряджали від "жабки". Отже, якщо підійде хоча б на запчастини, то й добре", — написала дівчинка Поліна з міста Миколаїв.

[ + – ] Супровідний лист дівчинки Поліни

Микита також розповів про проблеми свого апарату та висловив сподівання на подальшу співпрацю з Мінцифри:

"Доброго дня. Мене звуть Микита, передаю свій дрон. Він у мене давно стоїть, тому я не знаю, чи він працює. Але, можливо, на запчастини піде. Мені 14 років, і я дуже хочу працювати з вами, але в мене зараз мій телефон на ремонті. Якщо у вас буде хвилинка, можете надіслати СМС-повідомлення моїй мамі на телефон. Разом до Перемоги!"

[ + – ] Лист Микити [ + – ] Лист Микити

На початку липня Мінцифри та Генштаб ЗСУ оголосили збір "армії дронів". Відправити гроші або свій дрон будь-хто з охочих зможе через платформу UNITED24. Уряд розраховує, що 200 дронів допоможуть ЗСУ контролювати всю лінію фронту завдовжки 2470 км.

За перші п'ять днів на українську армію дронів передали близько 200 млн грн. Михайло Федоров прозвітував, що з цих грошей 64 млн грн витратять на покупку двох безпілотних військових комплексів Warmate.

Британський експерт з авіаційних технологій Джастін Бронк розповів, чи зможе "армія дронів" допомогти ЗСУ. За його словами, українські безпілотники стали менш ефективними через те, що російські війська розгорнули велику кількість комплексів ППО та РЕБ на Донбасі. Українці можуть повернути собі перевагу в повітрі, але їм потрібно змінити підхід до використання дронів.