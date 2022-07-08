Повернути перевагу в повітрі: експерт розповів, чи зможе "армія дронів" допомогти ЗСУ

Джастін Бронк рекомендує українським військовим відмовитися від ручного управління, щоб не втрачати дрони, які активно "глушать" ЗС РФ.

Міністерство цифрової трансформації та Збройні Сили України збирають "Армію дронів" тоді, як безпілотні апарати стають все менш ефективними в боях із Росією. Експерт з авіаційних технологій Джастін Бронк із Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Великобританії (RUSI) розповів BBC, як українці можуть повернути повітряну перевагу.

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Чи потрібні дрони ЗСУ?

Мінцифри та Генштаб ЗСУ розпочали збір коштів на купівлю 200 дронів для української армії, також закликали охочих передавати власні безпілотні літальні апарати. Згідно з повідомленням міністра Михайла Федорова, волонтери вже надіслали через платформу United24 десятки невеликих комерційних БПЛА.

Джастін Бронк каже, що звичайні, не військові, дрони можуть бути дуже корисними на полі бою, адже вони допомагають стежити за позиціями супротивника. Як Україна, так і Росія активно використовують їх для коригування артилерійського вогню в реальному часі та нанесення максимально точних ударів навіть за умови використання старих систем залпового вогню. Однак Росія вчиться протидіяти українським дронам і дедалі успішніше використовує проти них засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Експерт визнав, що українці виявили велику винахідливість та гнучкість в отриманні, а потім застосуванні військових та комерційних дронів проти російських військ. ЗСУ навчилися вражати супротивника на великій відстані за допомогою саморобних снарядів, які баражують. За його словами, у такий спосіб нещодавно БПЛА комерційного класу скинув боєприпас на нафтопереробний завод у Ростові.

[ + – ] Боєць ЗСУ з дроном Фото: trump-elections

Росія адаптується: що варто враховувати українським військовим

Джастін Бронк стверджує, що за останні кілька місяців ЗС РФ змогли сконцентрувати свої системи РЕБ на Донбасі та активно використовують їх у бойових операціях. Завдяки цьому війська противника часто перехоплюють контроль над маленькими безпілотниками ЗСУ на радіокеруванні чи блокують зв'язок з оператором.

Фахівець порадив українцям відмовитись від дистанційного керування комерційними дронами. Натомість варто заздалегідь програмувати маршрут польоту, а після повернення апаратів, переглядати записані на камеру фото та відео для визначення цілей. Такий метод не допоможе в боротьбі з цілями, що рухаються, але дозволить зберегти більше БПЛА. Джастін Бронк також порадив запастися боєприпасами, що баражують, які можуть націлюватися і підривати російські комплекси РЕБ.

"Масова підтримка у зборі військової техніки, ймовірно, має не менше значення для підняття морального духу як для тих, хто жертвує, так і для військових на передовій", — зазначив британський експерт.

Збір "Армії дронів": що говорять у ЗСУ та Мінцифри

Помічник Головнокомандувача ЗСУ полковник Олексій Носков заявив, що "Армія дронів" дозволить українським військам краще контролювати всю лінію фронту завдовжки 2 470 км та ефективніше реагувати на атаки супротивника, використовуючи передові технології. Як заявив голова Мінцифри Михайло Федоров, спочатку організатори проєкту хотіли закупити для армії лише військові тактичні безпілотники з висококласними камерами, GPS-навігацією, картографічними інструментами та дальністю польоту до 160 км, проте після ретельнішого аналізу ситуації влада змінила свій підхід.

"Наша команда зрозуміла, що українській армії все ще потрібні квадрокоптери, тому Україна просить людей пожертвувати свої дрони", — прокоментував чиновник.

Він додав, що зрештою уряд сподівається зібрати для ЗСУ тисячі військових та "громадянських" дронів. Апарати, що відповідають встановленим вимогам, за кордоном надходять на два склади: у Польщі та США. Михайло Федоров хоче залучити до пожертв не лише приватних осіб, а й компанії.

"Цей проєкт — чудова можливість для виробників дронів протестувати своє обладнання в суворих умовах", — заявив Федоров.

BBC нагадала, що китайська компанія DJI у квітні припинила постачання своїх дронів до Росії та України. Як прокоментував ВВС співзасновник української компанії DroneUA Валерій Яковенко, рішення виробника ускладнили купівлю БПЛА Україні, тоді як Росія все ще могла отримувати їх через Білорусь. Він наголосив, що дрони разом із професійним радіообладнанням та супутниковим Інтернетом Starlink від Ілона Маска є одними з найпотрібніших технологій під час війни. Навіть маленькі безпілотники мають велику користь, надаючи дані для розвідки та коригування вогню.

"Більшість операторів-добровольців, які приєдналися до українських військ, також роблять свій внесок. Пілоти невеликих споживчих дронів забезпечують повітряну розвідку по всій лінії фронту. Вся справа у швидкості обміну інформацією між передовою та Генштабом, щоб рішення приймалися практично миттєво", — пояснив Валерій Яковенко.

Раніше писали, що Мінцифри зібрало на армію дронів для ЗСУ майже 200 млн грн. На отримані гроші вже замовили перші безпілотні комплекси Warmate військового класу.

До цього експерти розповіли, що дрони ЗСУ стають неефективними через російські системи РЕБ і ППО. На початку вторгнення українські військові за допомогою безпілотників знищували велику кількість ворожої техніки, але тепер використовують їх дуже акуратно, боячись втратити.