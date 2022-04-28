DJI зупинила постачання дронів до Росії та України, щоб їх не використовували в боях

Виробник хоче зберегти нейтральну позицію та побоюється, що літальні апарати можуть нашкодити людям.

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Китайська компанія DJI припиняє постачання своїх дронів як до Росії, так і в Україну, щоб запобігти їх використанню у військових цілях. Про це пише видання The Verge.

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Виробник ухвалив таке рішення після заяви міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова про те, що дрони DJI допомагають російським військам вбивати українських мирних громадян, використовуючи систему виявлення DJI AeroScope для стеження за пілотами на землі. Компанія стурбована через застосування її пристроїв у бойових діях. На її думку, обидві країни за допомогою літальних апаратів проводять розвідку, а Україна навіть перетворила їх на імпровізовану зброю. Тому ухвалено рішення припинити не лише постачання, а й технічну підтримку гаджетів.

"DJI зробила це не для того, щоб докоряти будь-якій із конфліктних сторін, а для того, щоб заявити про свої принципи. DJI не приймає будь-яке використання її дронів для заподіяння шкоди, і тому компанія тимчасово зупиняє продажі в цих країнах, щоб гарантувати не використання наших дронів у боях", — заявив представник DJI Адам Лісберг у коментарі The Verge.

Він додав, що компанія вже просила дилерів не продавати її дрони тим, хто зможе використати їх на війні, проте безпілотники все одно опиняються в зоні бойових дій. За даними The Verge, виробник не контролює використання та продажу своїх дронів за кордоном, тому вже відвантажені пристрої можуть і надалі продавати. Українці та росіяни зможуть використати наявні в них пристрої стеження AeroScope, проте компанія може не продовжити ліцензію, хоча таке рішення торкнеться й користувачів, які не беруть участь у воєнних діях.

Наприкінці березня DJI стверджувала, що не припиняла продажі в Росії, попри те, що сотні закордонних компаній тоді вже пішли з російського ринку, тепер, як пише Reuters, компанія залишає і Росію, і Україну для збереження нейтральної позиції. Представники компанії-розробника кажуть, що виявили в Інтернеті запис того, як імовірно, російські військові використали її дрони, але не змогли підтвердити справжність.

Раніше директор фонду "Повернися живим" Тарас Чмут заявив, що в українській армії безпілотники використовують на всіх рівнях. Зокрема, волонтери купують для військових дрони Mavic від компанії DJI.