DJI остановила поставки дронов в Россию и Украину, чтобы их не использовали в боях

Производитель хочет сохранить нейтральную позицию и опасается, что летательные аппараты могут навредить людям.

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Китайская компания DJI прекращает поставки своих дронов как в Россию, так и в Украину, чтобы предотвратить их использование в военных целях. Об этом пишет издание The Verge.

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Производитель принял такое решение после заявления министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова о том, что дроны DJI помогают российским войскам убивать украинских мирных граждан, используя систему обнаружения DJI AeroScope для слежки за пилотами на земле. Компания обеспокоена из-за применения ее устройств в боевых действиях. По ее мнению, обе страны с помощью летательных аппаратов проводят разведку, а Украина даже превратила их в импровизированное оружие. Поэтому было принято решение прекратить не только поставки, но и техническую поддержку гаджетов.

"DJI сделала это не для того, чтобы укорять какую-либо из конфликтующих сторон, а для того, чтобы заявить о своих принципах. DJI не приемлет любое использование ее дронов для причинения вреда, и поэтому компания временно приостанавливает продажи в этих странах, чтобы гарантировать не использование наших дронов в боях", — заявил представитель DJI Адам Лисберг в комментарии The Verge.

Он добавил, что компания уже просила дилеров не продавать ее дроны тем, кто сможет использовать их на войне, однако беспилотники все равно оказываются в зоне боевых действий. По данным The Verge, производитель не контролирует использование и продажи своих дронов за рубежом, поэтому уже отгруженные устройства могут и дальше продаваться. Украинцы и россияне смогут использовать имеющиеся у них устройства слежения AeroScope, однако компания может не продлить лицензию, хотя такое решение затронет и пользователей, не участвующих в военных действиях.

В конце марта DJI утверждала, что не прекращала продажи в России, несмотря на то, что сотни зарубежных компаний к тому моменту уже ушли с российского рынка, теперь же, как пишет Reuters, компания покидает и Россию, и Украину для сохранения нейтральной позиции. Представители компании-разработчика говорят, что обнаружили в Интернете запись того, как предположительно российские военные использовали ее дроны, но не смогли подтвердить подлинность.

Ранее директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут заявил, что в украинской армии беспилотники используются на всех уровня. В частности, волонтеры покупают для военных дроны Mavic от компании DJI.