Фонд "Повернись живим" закупит 25 беспилотников "Лелека-100" для ВСУ

По словам Тараса Чмута, за время войны большинство таких комплексов были потеряны. Поэтому фонд инвестирует десятки миллионов гривен на производство новых.

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Фонд "Повернись живим" оплатил производство 25 беспилотных комплексов "Лелека-100" на сумму около 45 млн гривен. Об этом сообщил директор фонда Тарас Чмут в Facebook.

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По словам Чмута, БПЛА — неотъемлемая составляющая успеха в современной войне. В украинской армии беспилотники есть на всех уровня — от поля боя до стратегического уровня фронта. В них входят волонтерские "Мавики" (DJI) и более мощные Bayraktar.

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, основным комплексом в ВСУ был "Лелека-100" днепровской компании ДеВиро. Он действовал в связке с артиллерией.

"Это БПЛА находящийся в нише батальон/бригада и может эффективно обеспечивать с воздуха работу средств поражения бригадного уровня — САУ 2С1 "Гвоздика", 2С3 "Акация", РСЗО БМ-21 "Град" и т.д. Это комплекс, который за многие годы эксплуатации и производства "вылизан" от "детских болезней", на него есть немало экипажей с многолетним опытом работы, тактика его применения отточена годами этой войны", — пишет Чмут.

Однако за полтора месяца ВСУ потеряли большинство таких комплексов. Артиллерия не может "как в 44-м" работать без корректировки в небе, поэтому фонд подписал контракт на производство 25 комплексов "Лелелка-100" на сумму около 45 млн гривен.

Контракт предусматривает обучение операторов, поставку всех расходников, сервис и техобслуживание БПЛА. 25 комплексов обеспечат корректировку огнем 25 артиллерийских дивизионов, батальонов, бригад.

Лелека-100 — это украинский разведывательный беспилотник. Принят на вооружение ВСУ в 2021 году. Призван решать задачи по патрулированию, аэроразведки и картографирования местности.

Напомним, испытания БПЛА "Лелека-100" началось в ВСУ в феврале 2017 года.

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