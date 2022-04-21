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Военный Фокус Российско-украинская война

Фонд "Повернись живим" закупит 25 беспилотников "Лелека-100" для ВСУ

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бпла в всу
Лелека-100

По словам Тараса Чмута, за время войны большинство таких комплексов были потеряны. Поэтому фонд инвестирует десятки миллионов гривен на производство новых.

Фонд "Повернись живим" оплатил производство 25 беспилотных комплексов "Лелека-100" на сумму около 45 млн гривен. Об этом сообщил директор фонда Тарас Чмут в Facebook.

По словам Чмута, БПЛА — неотъемлемая составляющая успеха в современной войне. В украинской армии беспилотники есть на всех уровня — от поля боя до стратегического уровня фронта. В них входят волонтерские "Мавики" (DJI) и более мощные Bayraktar.

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, основным комплексом в ВСУ был "Лелека-100" днепровской компании ДеВиро. Он действовал в связке с артиллерией.

"Это БПЛА находящийся в нише батальон/бригада и может эффективно обеспечивать с воздуха работу средств поражения бригадного уровня — САУ 2С1 "Гвоздика", 2С3 "Акация", РСЗО БМ-21 "Град" и т.д. Это комплекс, который за многие годы эксплуатации и производства "вылизан" от "детских болезней", на него есть немало экипажей с многолетним опытом работы, тактика его применения отточена годами этой войны", — пишет Чмут.

Однако за полтора месяца ВСУ потеряли большинство таких комплексов. Артиллерия не может "как в 44-м" работать без корректировки в небе, поэтому фонд подписал контракт на производство 25 комплексов "Лелелка-100" на сумму около 45 млн гривен.

Контракт предусматривает обучение операторов, поставку всех расходников, сервис и техобслуживание БПЛА. 25 комплексов обеспечат корректировку огнем 25 артиллерийских дивизионов, батальонов, бригад.

Лелека-100 — это украинский разведывательный беспилотник. Принят на вооружение ВСУ в 2021 году. Призван решать задачи по патрулированию, аэроразведки и картографирования местности.

Напомним, испытания БПЛА "Лелека-100" началось в ВСУ в феврале 2017 года.

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