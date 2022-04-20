Прячут от украинских беспилотников: ВС РФ обновили камуфляж "Искандеров" (фото)

Новый камуфляж призван искажать размеры ракетного комплекса, уменьшать его тепловое излучение и всячески препятствовать обнаружению.

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Российские войска используют новую систему маскировки, чтобы скрыть оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" от украинских беспилотников. Об этом сообщает Defense Blog.

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Российские СМИ опубликовали кадры пусковых установок "Искандер" у границ Украины. Они способны поразить важные военные цели в Харьковской области. Особенностью ракетных комплексов стал новый мультиспектральный камуфляж.

[ + – ] Искандер с новым камуфляжем

[ + – ] Искандер в стандартной расцветке Фото: газета.ру

Новая расцветка "Искандеров" призвана снизить риск обнаружения ОТРК украинскими разведывательно-ударными беспилотниками. Камуфляж способен уменьшить количество тепла, выделяемого объектом, изменить его форму и размеры в визуальном или радиолокационном спектре.

Как заявили журналисты, улучшенная система камуфляжа обеспечивает ряд преимуществ. Скрытность в визуальном, ближнем инфракрасном, тепловом инфракрасном и широкополосном радиолокационных диапазонах. Затемнение датчиков, целеуказания, а также обман управляемых боеприпасов.

Как пишу авторы, использование беспилотников позволило украинской армии замедлить продвижение войск РФ во вторжении.

Напомним, войска РФ используют ОТРК "Искандер", обстреливая территорию Украины. По словам Арестовича, две трети ракет попадают в гражданские объекты.