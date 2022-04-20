Ховають від українських безпілотників: ЗС РФ оновили камуфляж "Іскандерів" (фото)

Новий камуфляж покликаний спотворювати розміри ракетного комплексу, зменшувати його теплове випромінювання та всіляко перешкоджати виявленню.

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Російські війська використовують нову систему маскування, щоб сховати оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер" від українських безпілотників. Про це повідомляє Defense Blog.

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Російські ЗМІ опублікували кадри пускових установок "Іскандер" біля кордонів України. Вони здатні вразити важливі військові цілі в Харківській області. Особливістю ракетних комплексів став новий мультиспектральний камуфляж.

[ + – ] "Іскандер" із новим камуфляжем

[ + – ] "Іскандер" у стандартному забарвленні Фото: газета.ру

Нове забарвлення "Іскандерів" покликане знизити ризик виявлення ОТРК українськими розвідувально-ударними безпілотниками. Камуфляж здатний зменшити кількість тепла, що виділяється об'єктом, змінити його форму та розміри у візуальному або радіолокаційному спектрі.

Як заявили журналісти, покращена система камуфляжу забезпечує низку переваг. Прихованість у візуальному, ближньому інфрачервоному, тепловому інфрачервоному та широкосмуговому радіолокаційних діапазонах. Затемнення датчиків, цілевказівки, а також обман керованих боєприпасів.

Як пишуть автори, використання безпілотників дозволило українській армії уповільнити поступ військ РФ у вторгненні.

Нагадаємо, війська РФ використовують ОТРК "Іскандер", обстрілюючи територію України. За словами Арестовича, дві третини ракет потрапляють у цивільні об'єкти.