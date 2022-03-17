Бої на Донецькому напрямку: окупанти обстріляли Покровськ з ОТРК "Іскандер-М" (відео)

Російські військовослужбовці під час обстрілу, за даними правоохоронців, використовували ракети-обманки, які вміють оминати радари ППО.

У середу ввечері, 16 березня, російські війська обстріляли Покровськ на Донеччині. Про це повідомляє кореспондент Фокусу з прифронтового міста.

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Потужний вибух прогримів приблизно о 22:30 за київським часом. За словами кореспондента Фокусу, після прильоту снаряда в спальному районі Покровська спалахнув ресторан.

Факт обстрілу прифронтового міста увечері 16 березня підтвердив міський голова Руслан Требушкін. За його словами, після вибуху спалахнула пожежа в закладі громадського харчування, унаслідок чого постраждала одна людина.

Пізніше Руслан Требушкін опублікував оновлену інформацію щодо обстрілу спального району Покровська. Як зазначив міський голова, унаслідок влучення снаряда постраждали двоє людей, один із них перебуває у тяжкому стані.

"Пожежа локалізована. Знищено майже 600 квадратних метрів покрівлі. До гасіння загоряння було залучено 25 пожежних і 4 автоцистерни. На місці події працюють вибухотехніки", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] 16 березня російські окупанти обстріляли Покровськ у Донецькій області

Поліція Донецької області офіційно заявила, що російські військовослужбовці обстріляли Покровськ з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М". За даними правоохоронців, окупанти використовували ракети-обманки, які здатні оминати радари ППО.

[ + – ] Окупанти завдали ракетного удару по Покровську з "Іскандер-М" [ + – ] Окупанти завдали ракетного удару по Покровську з "Іскандер-М" [ + – ] Окупанти завдали ракетного удару по Покровську з "Іскандер-М"

"Уламки ракети впали на місцевий магазин і пошкодили будівлю. Є постраждалі. Точні дані встановлюються. На місці працює ДСНС. Рятувальники перевіряють територію на наявність небезпечних предметів", — заявили в пресслужбі та зазначили, що за фактом обстрілу Покровська відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу — "Порушення законів і звичаїв війни".

Нагадаємо, що в ніч із 16 на 17 березня окупанти влаштували справжнє пекло в Рубіжному, обстрілюючи спальні райони міста. За даними Луганської ОДА, у населеному пункті за кілька годин горіло 27 житлових будинків.

Також повідомлялося, що російські окупанти застосували фосфорні снаряди під Ізюмом. Джерело Фокусу розповідало, що внаслідок обстрілу в населеному пункті все навколо горить.