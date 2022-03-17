Російські військові застосували фосфорні бомби під Ізюмом

Джерело Фокусу в Харківській області розповіло, що через обстріл усе навколо горить. Білий фосфор є одним із найнебезпечніших видів зброї.

Російські війська застосували фосфорні боєприпаси в районі Ізюма Харківської області. Про це Фокусу повідомив військовий з місця дій.

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За словами бійця, після застосування фосфорних боєприпасів, весь населений пункт горить. Конкретне місце джерело з міркувань безпеки називати не став.

"Усе горить. Практично весь населений пункт", — повідомив він.

У чому загроза фосфорних боєприпасів?

Небезпека таких боєприпасів полягає у їхньому складі. Зброя має білий фосфор, який після вибуху поширює речовину з температурою горіння понад 800 градусів на значній території. При цьому вогонь не згасне, поки не вигорить весь фосфор або припиниться доступ до кисню.

Такі боєприпаси викликають особливо тяжкі поранення у людей, а для лікування потрібні навчені фахівці. Після вдихання такої речовини легені фактично випалюються у радіусі до 150 метрів від місця вибуху. Також утруднено лікування таких ран через поглинання організмом фосфору через уражену ділянку шкіри. Речовина уражає нирки, серце та печінку при тривалому потраплянні в кров через рану.

Через свої характеристики протокол III до Конвенції про конкретні види звичайної зброї фосфорні боєприпаси заборонені до застосування. Однак Росія не є підписанцем цього документа.

Росія вже застосовувала фосфорні снаряди під час війни проти України

У ніч на 13 березня стало відомо, що ЗС РФ застосували запальні ракети для обстрілу Попасної на Луганщині.

Дослідники CIT зазначили, що на відео видно кілька реактивних снарядів, які летять дугою, а потім яскраво вибухають. Ймовірно, використовувалися ракети 9М22С для РСЗВ "Град".

Нагадаємо, 15 березня заступник мера Ізюма заявив, що ситуація в місті не краща, ніж у Маріуполі. У місті немає жодних комунікацій і не працюють гуманітарні коридори.

14 березня українські військові пішли в контрнаступ під Ізюмом, щоб відкинути війська РФ від міста.