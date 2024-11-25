Частину ліквідували: ДРГ РФ проривала кордон у Харківській області, — ВА

За словами В'ячеслава Здоренка, окупанти все ж не проводять і не намагаються здійснювати активний наступ на Дергачівському напрямку.

У ніч на 25 листопада невелика диверсійно-розвідувальна російська група зробила спробу прориву кордону в Харківській області в районі Дергачівської громади. Про це повідомляє голова Дергачівської військової адміністрації В'ячеслав Здоренко в Telegram.

Він зазначив, що російська ДРГ спробувала прорвати український кордон у районі КПП Гоптівка — Нехотєєвка. Але українські захисники атаку зупинили. Частину диверсантів ліквідували, а інші відступили в Бєлгородську область.

"Час від часу ворог намагається "промацувати" позиції українських захисників, відсилаючи своїх диверсантів, тож ця подія свідчить лише про міцність нашої оборони та злагоджені дії ЗСУ з ліквідації окупантів", — ідеться в повідомленні глави військової адміністрації.

Водночас Задоренко наголосив, що ворог не проводить і не намагається здійснювати активний наступ на Дергачівському напрямку. Достатньої для цього кількості військових РФ на кордоні не фіксується.

Нагадаємо, що заступник командира 3-ї ОШБр, майор ЗСУ Максим Жорін заявив, що на будівництві фортифікацій вкрали половину коштів.

Також повідомлялося, що, за інформацією DeepState, війська РФ на човнах висадилися через річку Оскіл і зайняли позиції Сил оборони.