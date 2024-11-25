Часть ликвидировали: ДРГ РФ прорывала границу в Харьковской области, — ВА

По словам Вячеслава Здоренко, оккупанты все же не проводят и не пытаются осуществлять активное наступление на Дергачевском направлении.

В ночь на 25 ноября небольшая диверсионно-разведывательная российская группа предприняла попытку прорыва границы в Харьковской области в районе Дергачевской общины. Об этом сообщает глава Дергачевской военной администрации Вячеслав Здоренко в Telegram.

Он отметил, что российская ДРГ попыталась прорвать украинскую границу в районе КПП Гоптовка – Нехотеевка. Но украинские защитники атаку остановили. Часть диверсантов ликвидировали, а другие отступили в Белгородскую область.

"Время от времени враг пытается "прощупывать" позиции украинских защитников, отсылая своих диверсантов, потому это событие свидетельствует лишь о прочности нашей обороны и слаженных действиях ВСУ по ликвидации оккупантов", — говорится в сообщении главы военной администрации.

В то же время Задоренко подчеркнул, что враг не проводит и не пытается осуществлять активное наступление на Дергачевском направлении. Достаточного для этого количество военных РФ на границе не фиксируется.

Напомним, что замкомандира 3-й ОШБр, майор ВСУ Максим Жорин заявил, что на строительстве фортификаций украли половину средств.

Также сообщалось, что, по информации DeepState, войска РФ на лодках высадились через реку Оскол и заняли позиции Сил обороны.