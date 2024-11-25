ВС РФ на лодках высадились через реку Оскол и заняли позиции Сил обороны, — DeepState

В DeepState прогнозируют, что такие события несут за собой активизацию артиллерийского и минометного огня.

Российские оккупанты смогли переправиться через реку Оскол на Харьковщине и занять позиции одной из бригад ВСУ. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг совершил довольно неожиданную операцию — на лодках из Двуречного переплыл Оскол и закрепился на западном берегу. Это — не просто преодоление водной преграды ради фото, ведь противник занял позиции одной из наших бригад. Надеемся п**аров выкурят и ЛБЗ вернется на место", — говорится в сообщении.

В DeepState прогнозируют, что такие события несут за собой активизацию артиллерийского и минометного огня, поэтому напомнили жителям Двуречанской и Купянской громад об эвакуации.

Место высадки ВС РФ на карта

Справка: Новомлинск — село в Украине, в Двуречанской поселковой громаде Купянского района Харьковской области. До полномасштабной войны население там составляло 16 человек.

Напомним, что 24 ноября в Генштабе ВСУ сообщили, что ВС РФ планировали в июне 2024 года начать новое наступление с целью захватить Харьков и Сумы. Наступление должно было происходить на Сумском и Харьковском направлении с 1 по 15 июня. Цель россиян заключалась в захвате всей территории Харьковской и Сумской областей, включая областные центры.