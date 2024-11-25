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Воєнний фокус Російсько-українська війна Наступ ЗС РФ у Харківській області

ЗС РФ на човнах висадилися через Оскіл і зайняли позиції Сил оборони, — DeepState

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Фото: З відкритих джерел | ЗС РФ

У DeepState прогнозують, що такі події несуть за собою активізацію артилерійського та мінометного вогню.

Російські окупанти змогли переправитися через річку Оскіл на Харківщині і зайняти позиції однієї із бригад ЗСУ. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог здійснив доволі неочікувану операцію — на човнах з Дворічного переплив Оскіл та закріпився на західному березі. Це — не просто подолання водної перешкоди заради фото, адже противник зайняв позиції однієї з наших бригад. Сподіваємося п**арів викурять і ЛБЗ повернеться на місце", — йдеться в повідомленні.

У DeepState прогнозують, що такі події несуть за собою активізацію артилерійського та мінометного вогню, тому нагадали жителям Дворічанської та Куп'янської громад про евакуацію.

Місце висадки ЗС РФ на карта Fullscreen
Місце висадки ЗС РФ на карта

Довідка: Новомлинськ — село в Україні, у Дворічанській селищній громаді Куп'янського району Харківської області. До повномасштабної війни населення там становило 16 осіб.

Нагадаємо, що 24 листопада у Генштабі ЗСУ повідомили, що ЗС РФ планували у червні 2024 року розпочати новий наступ з метою захопити Харків та Суми. Наступ мав відбуватися на Сумському та Харківському напрямку з 1 по 15 червня. Мета росіян полягала у захопленні усієї території Харківської та Сумської областей, включно з обласними центрами.