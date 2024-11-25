ЗС РФ на човнах висадилися через Оскіл і зайняли позиції Сил оборони, — DeepState

У DeepState прогнозують, що такі події несуть за собою активізацію артилерійського та мінометного вогню.

Російські окупанти змогли переправитися через річку Оскіл на Харківщині і зайняти позиції однієї із бригад ЗСУ. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог здійснив доволі неочікувану операцію — на човнах з Дворічного переплив Оскіл та закріпився на західному березі. Це — не просто подолання водної перешкоди заради фото, адже противник зайняв позиції однієї з наших бригад. Сподіваємося п**арів викурять і ЛБЗ повернеться на місце", — йдеться в повідомленні.

У DeepState прогнозують, що такі події несуть за собою активізацію артилерійського та мінометного вогню, тому нагадали жителям Дворічанської та Куп'янської громад про евакуацію.

Місце висадки ЗС РФ на карта

Довідка: Новомлинськ — село в Україні, у Дворічанській селищній громаді Куп'янського району Харківської області. До повномасштабної війни населення там становило 16 осіб.

Нагадаємо, що 24 листопада у Генштабі ЗСУ повідомили, що ЗС РФ планували у червні 2024 року розпочати новий наступ з метою захопити Харків та Суми. Наступ мав відбуватися на Сумському та Харківському напрямку з 1 по 15 червня. Мета росіян полягала у захопленні усієї території Харківської та Сумської областей, включно з обласними центрами.