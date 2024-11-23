"Не змогли прорватись": Росія планувала у червні захопити Харків та Суми, — ЗМІ

За словами журналістів, спеціально для цього ЗС РФ перекинули 46 тисяч солдатів до Бєлгорода та ще 23 тисячі — на Сумський напрямок.

Російські окупаційні війська планували у червні 2024 року розпочати новий наступ з метою захопити Харків та Суми. Про це повідомило "РБК Україна" з посиланням на власні джерела у Генеральному штабі ЗСУ.

Як розповіло джерело, росіяни завершили підготовку наступального плану наприкінці травня. Наступ мав відбуватися на Сумському та Харківському напрямку з 1 по 15 червня. Мета росіян полягала у захопленні усієї території Харківської та Сумської областей, включно з обласними центрами.

"Для наступальної операції, за словами джерела, Росія планувала залучити два армійські корпуси та одну армію. Так, в район Бєлгорода окупанти перекинули близько 46 тисяч солдатів, на Сумський напрямок — 23 тисячі", — йдеться у матеріалі.

Журналісти уточнили, що перший російський удар мав відбутися на Харківському напрямку, а через 3-4 дні наступ мав би початися на Сумському напрямку з просуванням вглиб території України.

Джерело в Генштабі також повідомило, що завдяки інформації від розвідки Силам оборони вдалося завадити плану Росії.

Зокрема, декілька українських бригад були перекинуті до першої лінії оборони, а згодом — до державного кордону.

"Саме тоді росіяни і почали свій наступ, але не змогли прорватися далі першої лінії оборони", — наголосили журналісти.

Автори матеріалу підкреслили, що після того, як російська армія зав'язла у боях в Харківській області, російське командування зосередилось на Покровському і Курахівському напрямках.

Нагадаємо, 22 листопада ЗМІ повідомили, що російське угруповання в Україні зараз налічує приблизно 574–575 тисяч.

19 листопада командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський заявив, що Харківський контрнаступ 2022 року міг завершити війну.