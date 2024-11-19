"Західні партнери не дозволили": Харківський контрнаступ 2022 року міг завершити війну — офіцер (відео)

За словами командира підрозділу розвідки ЗСУ Дениса Ярославського, західні партнери не дозволили війні закінчитися. У ЗСУ були плани зайти в Бєлгородську область у 2022 році.

Контрнаступ у Харківській області міг завершити війну, але західні партнери не дозволили українським захисникам це зробити. Про це командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський заявив у коментарі телеканалу "Київ".

Харківський контрнаступ 2022 року міг завершити війну

"Я впевнений, що ми могли завершити війну, але, на жаль, вона триває. План президента — це дійсно наш шанс на єдність і закінчення війни", — сказав він.

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Офіцер ЗСУ повідомив, що разом із побратимами пройшов із боями від Балаклії до Ізюма, і 10 вересня 2022 року ЗСУ увійшли в місто Харківської області, яке вже наступного дня оголосили звільненим.

"Дійсно, цей контрнаступ міг призвести до завершення війни, я про це говорив багато разів. Але наші партнери не дали цього зробити зі своїх міркувань", — зазначив Ярославський.

За його словами, у ЗСУ були плани зайти в Бєлгородську область.

У вересні 2022 року Сили оборони України протягом тижня звільнили практично всю Харківську область. У Кремлі не відразу визнали відступ, але за кілька тижнів Міноборони РФ заявило про "перегрупування" своїх військ із Харківської області.

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