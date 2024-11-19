48 ОШБ стабілізував фронт у Макарівці: DeepState розповів про деталі штурму РФ (карта)

За даними аналітиків, загалом ворог міг втратити особовий склад чисельністю до двох рот. Зі Старомайорська висунулася колона з 15 військових, яких знищили на підході.

З 10 листопада російські війська почали активно заходити в район південно-західного села Макарівка Донецької області. Уже 12–13 листопада почалися зустрічні бої в південних околицях населеного пункту. Про це пише DeepState.

Зазначається, що російські війська залучили якісну за підготовкою піхоту, яка зранку просочувалася через сіру зону. Крім того, намагалися оголосити медійну перемогу і вивісили прапори.

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ЗС РФ окупували ще одне село у Донецькій області, — DeepState (мапа)

12 листопада почалися мотопедні штурми. Ворог використав 10 мотоциклів, на кожному — по два окупанти. Паралельно зі Старомайорська висунулася колона, що складалася з 15 військових. Їх знищили на підході, а мотоцикли доїхали до села і розосередилися. У наступні дні натиск ослаб, а піхота 48 ОШБ поступово зачищала село.

Зазначається, що є втрати й з українського боку, але росіяни втратили, за приблизними підрахунками, понад 50 солдатів — загиблими або важко пораненими. Стільки ж просто поранених. Загалом, ворог міг втратити особовий склад до двох рот.

Макарівка на карті

Напередодні, 18 листопада була ще одна спроба штурму ЗС РФ, було ліквідовано 9 військових на мотоциклах. Бійці ЗСУ виявляють окремих росіян у селі, які сховалися і не хочуть здаватися в полон.

У вечірньому зведенні Генштабу зазначено, що Покровський і Курахівський напрямки, як і раніше, залишаються найскладнішими.

"До теперішнього часу кількість бойових зіткнень становить 86. Найгарячіше зараз на Покровському та Курахівському напрямках", — ідеться в публікації.

Нагадаємо, що Зеленський заявив про плани КНДР збільшити контингент військ у Росії в 10 разів.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, чим небезпечний дозвіл бити ATACMS і чому не можна атакувати Кримський міст.