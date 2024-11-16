ЗС РФ окупували ще одне село у Донецькій області, — DeepState (мапа)

В Генштабі ЗСУ повідомили про бої на Покровському, Курахівському та Вереміївському напрямках, але інформацію про можливу окупацію Максимівки не коментували.

Російські окупаційні війська захопили село Максимівка Волноваського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Максимівку", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Максимівка наразі перебуває у червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Максимівка Фото: Скриншот

Крім того, за даними експертів DeepState, ворог просунувся біля 9 населених пунктів, а саме:

Берестового;

Кліщіївки;

Андріївки;

Новоолексіївки;

Новоселидівки;

Єлизаветівки;

Рівнополя;

у Сотницькому Козачку;

у Новій Іллінці.

Водночас в останньому зведенні Генерального штабу інформації про окупацію Максимівки не було. Там лише повідомили, що на Курахівському напрямку загарбники атакували 34 рази поблизу Берестків, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього та Антонівки.

А також розповіли про бої поблизу Трудового, Рівнополя та Новодарівки.

"Ситуація контрольована", — коротко резюмували в Генштабі.

Нагадаємо, 15 листопада в DeepState повідомили, що ЗС РФ захопили Рівнопіль та штурмують села поблизу.

14 листопада аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ увійшли до Куп'янська та окупували ще одне село у Донецькій області.