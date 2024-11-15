"Після окупації Іллінки": ЗС РФ захопили Рівнопіль та штурмують села поблизу, — DeepState

За словами аналітиків, втрата Іллінки відкриває ворогу можливості рухатися далі. Метою росіян є захопити село Старі Терни на Донеччині у максимально короткі терміни.

Російські окупаційні війська захопили село Рівнопіль Волноваського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Рівнопіль", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Рівнопіль наразі перебуває у червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Рівнопіль Фото: Скриншот

Крім того, за даними експертів DeepState, ворог просунувся біля Плехового, Нової Іллінки, Новодмитрівки, в Петрівці, Антонівці, Вознесенці та Новоселидівці.

Аналітики також повідомили, що після окупації села Іллінка ЗС РФ продовжили штурмові дії на Нову Іллінку та Берестки.

"Втрата Іллінки, якби її не намагалися "утримати" комунікаційники, відкриває ворогу можливості рухатися далі. Зі слів полонених виродків, їх мета — захопити Старі Терни у максимально короткі терміни", — йдеться у повідомленні.

Мапа бойових дій Фото: DeepState

В DeepState уточнили, що 14 листопада росіян вже помітили на східних околицях Берестків.

"На щастя, їх вдалося знищити. Крім того, ворог намагається закріпитися в північній частинні Нової Іллінки", — наголосили аналітики.

Нагадаємо, 14 листопада аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ увійшли до Куп'янська та окупували ще одне село у Донецькій області.

8 листопада РФ окупувала село Новоолексіївка Покровського району Донецької області.