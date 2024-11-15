"После оккупации Ильинки": ВС РФ захватили Ривнополь и штурмуют села поблизости, — DeepState

По словам аналитиков, потеря Ильинки открывает врагу возможности двигаться дальше. Целью россиян является захватить село Старые Терны в Донецкой области в максимально короткие сроки.

Российские оккупационные войска захватили село Ривнополь Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Ривнополь", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Ривнополь сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

Ривнополь Фото: Скриншот

Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся возле Плехового, Новой Ильинки, Новодмитровки, в Петровке, Антоновке, Вознесенке и Новоселидовке.

Аналитики также сообщили, что после оккупации села Ильинка ВС РФ продолжили штурмовые действия на Новую Ильинку и Берестки.

"Потеря Ильинки, если бы ее не пытались "удержать" коммуникационщики, открывает врагу возможности двигаться дальше. По словам пленных уродов, их цель — захватить Старые Терны в максимально короткие сроки", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий Фото: DeepState

В DeepState уточнили, что 14 ноября россиян уже заметили на восточных окраинах Берестков.

"К счастью, их удалось уничтожить. Кроме того, враг пытается закрепиться в северной части Новой Ильинки", — подчеркнули аналитики.

Напомним, 14 ноября аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ вошли в Купянск и оккупировали еще одно село в Донецкой области.

8 ноября РФ оккупировала село Новоалексеевка Покровского района Донецкой области.