ВС РФ вошли в Купянск и оккупировали еще одно село в Донецкой области, — DeepState (видео)

По словам аналитиков, украинским защитникам удалось уничтожить часть личного состава ВС РФ, а также вражескую технику. Однако часть оккупантов успела разбежаться в дома в Купянске.

Российские оккупационные войска захватили село Ильинка Покровского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Ильинку", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Ильинка сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

Ильинка Фото: Скриншот

Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся в Дальнем, возле Новодонецкого и Трудового.

ВС РФ вошли в Купянск

Аналитики DeepState также отметили, что россияне "залетели" в Купянск, Харьковской области.

"Сегодня после обеда две колонны вражеской техники выдвинулись из района Лимана Первого в Купянск к трассе на Сватово. Первая в составе 2 МТ-ЛБ, БМП и танка, а точный состав второй неизвестен, потому что они двигались уже когда стемнело", — говорится в сообщении.

В DeepState уточнили, что одну МТ-ЛБ подбили в лесу, а другой — удалось беспрепятственно поездить по нескольким улицам города, после чего она также была поражена.

"Из нее высыпалось полтора десятка пидаров, которые разбежались по домам...Благодаря усилиям БпАК 116 ОМБр, 14 ОМБр и смежников удалось уничтожить часть десанта", — пояснили аналитики.

В то же время в последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины информации об оккупации Ильинки не было.

"На Покровском направлении с начала суток в районах Сухой Балки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Григорьевки, Даченского, Миролюбовки, Петровки, Новоалексеевки, Пустынки наши войска отражали 36 наступательных и штурмовых действий врага", — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, 13 ноября ВС РФ потеряли на этом направлении более 400 человек убитыми и ранеными.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 12 атак.

"Активность противник проявлял в районах Лозовой, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Першотравневого. Авиационным ударам подверглись Песчаное, Ковшаровка, Загрызово и Богуславка", — отметили в Генштабе.

Напомним, 8 ноября РФ оккупировала село Новоалексеевка Покровского района Донецкой области.

5 ноября российские оккупационные войска захватили село Степановка Донецкой области.