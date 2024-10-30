Россияне оккупировали сразу два села в Донецкой области, — DeepState (карта)

В Генштабе ВСУ сообщали, что россияне проводили штурмы в районе этих населенных пунктов, однако пока не комментировали информацию об их оккупации.

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Российские оккупационные войска захватили села Богоявленка и Новоукраинка Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Богоявленку и Новоукраинку", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Богоявленка и Новоукраинка сейчас находятся в красной зоне, что означает, что контроль над этими населенными пунктами перешел к оккупантам.

Оккупированные села на карте Фото: Скриншот

Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся в Селидово и Ясной Поляне.

В то же время в последней сводке Генерального штаба ВСУ сообщалось о штурмовых действиях со стороны россиян в районе Новоукраинки и Ясной Поляны.

"На Времовском направлении сегодня агрессор шесть раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Новоукраинки, Ясной Поляны и Шахтерского. В настоящее время продолжается четыре боестолкновения", — говорится в сводке.

Информацию об оккупации этих двух населенных пунктов в Генштабе на момент публикации материала не комментировали.

Напомним, 23 октября РФ оккупировала село на границе Донецкой и Луганской областей.

29 октября пресс-служба Министерства обороны РФ отчиталась, что россияне оккупировали населенные пункты Богоявленка, Екатериновка и Горняк.