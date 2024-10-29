РФ заявила об оккупации Селидово и еще трех населенных пунктов: в ВСУ пока не комментируют

Пресс-служба вражеского министерства также отчиталась, что ВС РФ оккупировали населенные пункты Богоявленка, Екатериновка и Горняк. Согласно данным карты DeepState, Силы обороны все еще контролируют небольшой участок Селидово. Однако большинство территории города находится под контролем российских оккупантов или в серой зоне.

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Министерство обороны Российской Федерации заявило о полном захвате города Селидово Покровского района в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении ведомства во вторник, 29 октября.

Украинское командование потерю города официально пока не подтверждало.

"В результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск "Центр" полностью освобожден город Селидово Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении оборонного ведомства страны-агрессора.

Несколькими часами ранее пресс-служба Министерства обороны РФ также обнародовала пресс-релизы, в которых сообщала о захвате населенных пунктов Горняк, Екатериновка и Богоявленка Донецкой области (название до декоммунизации — Доброволье. — Ред.).

Фото: Скриншот

Согласно данным карты боевых действий аналитического проекта DeepState, ВСУ контролируют небольшой участок города. Большинство территории Селидово находится под контролем российских оккупантов или в серой зоне.

Ситуация в Селидово по состоянию на 29 октября Фото: deepstatemap.live

Военный корреспондент Богдан Мирошников в начале суток писал, что "Селидово можно считать окончательно потерянным". По его словам, захват города произошел по сценарию Украинская или Очеретино.

"Враг пытается уже делать клин между Селидово и Лысовкой в сторону Даченского-Зеленого (важный перекресток). Из критического, остается еще мешок в Кураховке и будущий мешок вдоль северного берега Кураховского водохранилища", — отметил он.

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке сообщал, что на Покровском направлении Силы обороны отражали 31 атаку в районах Миролюбовки, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Селидово и Вишневого. Командование не подтверждало информацию о захвате россиянами Селидово, Богоявленки, Горняка и Катериновки.

Напомним, 29 октября генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что фронт на Донбассе "посыпался". По его словам, россияне закрепляются в Селидово. Он считает, что в ближайшее время оккупанты обойдут город кольцом и захватят его полностью, а это даст им тактический выход на Покровск.

29 октября издание WELT сообщило, что в октябре ВС РФ захватили 470 квадратных километров. Это самый большой прирост территории с марта 2022 года.