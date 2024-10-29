РФ заявила про окупацію Селидового та ще трьох населених пунктів: у ЗСУ поки що не коментують

Пресслужба ворожого міністерства також відзвітувала, що ЗС РФ окупували населені пункти Богоявленка, Катеринівка та Гірник. Згідно з даними карти DeepState, Сили оборони все ще контролюють невелику ділянку Селидового. Однак більшість території міста перебуває під контролем російських окупантів або в сірій зоні.

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Міністерство оборони Російської Федерації заявило про повне захоплення міста Селидове Покровського району в Донецькій області. Про це йдеться в повідомленні відомства у вівторок, 29 жовтня.

Українське командування втрату міста офіційно поки що не підтверджувало.

"У результаті успішних дій з'єднань і військових частин угруповання військ "Центр" повністю звільнено місто Селидове Донецької Народної Республіки", — йдеться у повідомленні оборонного відомства країни-агресорки.

Кількома годинами раніше пресслужба Міністерства оборони РФ також оприлюднювала пресрелізи, у яких повідомляла про захоплення населених пунктів Гірник, Катеринівка та Богоявленка Донецької області (назва до декомунізації — Добровілля. — Ред.).

Фото: Скриншот

Згідно з даними карти бойових дій аналітичного проєкту DeepState, ЗСУ контролюють невелику ділянку міста. Більшість території Селидового перебуває під контролем російських окупантів або в сірій зоні.

Ситуація у Селидовому станом на 29 жовтня Фото: deepstatemap.live

Військовий кореспондент Богдан Мірошников на початку доби писав, що "Селидове можна вважати остаточно втраченим". За його словами, захоплення міста відбулося за сценарієм Українська чи Очеретиного.

"Ворог намагається вже робити клин між Селидовим і Лисівкою у бік Даченського-Зеленого (важливе перехрестя). З критичного, залишається ще мішок у Курахівці та майбутній мішок уздовж північного берега Курахівського водосховища", — зазначив він.

Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомляв, що на Покровському напрямку Сили оборони відбивали 31 атаку в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Вишневого. Командування не підтверджувало інформацію про захоплення росіянами Селидового, Богоявленки, Гірника та Катеринівки.

Нагадаємо, 29 жовтня генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що фронт на Донбасі "посипався". За його словами, росіяни закріплюються у Селидовому. Він вважає, що найближчим часом окупанти обійдуть місто кільцем і захоплять його повністю, а це дасть їм тактичний вихід на Покровськ.

29 жовтня видання WELT повідомило, що у жовтні ЗС РФ захопили 470 квадратних кілометрів. Це найбільший приріст території із березня 2022 року.