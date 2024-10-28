Жодних ілюзій щодо Селидового. Яка роль відводиться місту на Покровському напрямку

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На Покровському напрямку сили російських окупантів після двох місяців безуспішних атак передмістя Селидового змогли прорватися в міську забудову — i командування окупантів, з огляду на таку перспективу, буквально засипає місто людським ресурсом. Адже саме Селидове є основною перепоною для росіян щодо відновлення наступу на Покровськ.

В цей час на Покровському напрямку армія РФ сконцентрувала понад 70 тисяч військових зі складу двох груп військ УВ "Юг" та УВ "Центр", найбільш боєздатними з яких є представники "Центру", а точніше – підрозділи 90 ТД, 2-ї, 41-ї та 51-ї ЗВА. Зокрема, в районі Селидового активно задіяні сили 27-ї МСД 2-ї ЗВА, 114-а ОМСБр 51-ї ЗВА та інші.

Ці сили мають на озброєнні понад 300 ОБТ, понад 700 ББМ та понад 1 тисячу одиниць ствольної та реактивної артилерії.

На перший погляд здається, що це величезна кількість техніки, але з урахуванням загальної кількості угруповання понад 70 тисяч тіл, хочу зазначити, що така комплектація ОВТ є просто критично неповною. Дефіцит по танках, наприклад – понад 60% штатної комплектації, дефіцит по ББМ – 75%. Єдине, що більш-менш відповідає штатній комплектації, то це артилерія, яка і працює нон-стоп.

У резерві цього угруповання знаходиться до 15 тисяч тіл, з наданою технікою у вигляді сотні ОБТ, понад 200 ББМ і до 200 одиниць ствольної та реактивної артилерії.

Саме тому по Селидовому переважно задіяна зараз піхота та артилерія, з мінімізацією застосування механізованої компоненти, на відміну, наприклад, від Курахівського напрямку.

Нині росіяни контролюють у Селидовому весь східний приватний сектор, як у північній, так і у південній стороні міста розділеного навпіл річкою Солона.

У південній частині міста армії РФ вдалося встановити контроль над мікрорайоном "Південний", та основні бойові дії ведуться вулицею Центральна та Берегова, упираючись у канал. Завдання росіян – вийти за канал і просунутися до Весняного, де окупанти, рухаючись уздовж залізничних колій, уперлися у станцію "Селидівка". Проте це дозволяє їм контролювати логістику на вулиці Центральній, що робить можливість постачання або відходу з Селидового для СОУ на Весняне неможливим.

У північній частині Селидового росіяни уперлися в мікрорайон "Сонячний", де в багатоповерховій забудові точаться запеклі бої між вулицями Нагірна та Гоголя. Основні напрямки просочування російських сил — це вулиці Михайлівська та Солона з використанням провулків для переміщення піхоти.

Основна логістика на вулиці Козацькій залишається під повним контролем СОУ.

В умовах і з урахуванням задіяних росіянами ресурсів, а також вже досягнутих окупантами результатів у самому місті, слід розуміти, що його функція – гальмування просування російського угруповання і вимотування їх у вигляді виснаження наявного ресурсу. За кількістю наявної на озброєнні в угруповання техніки ми можемо констатувати значні втрати та складності відновлення ОВТ, внаслідок чого по Селидовому працюють численні піхотні сили.

Ілюзій щодо міста не повинно бути, а ось щодо його значення в питанні вимотування ворога – це інший момент. Адже саме Селидове понад два місяці тому стало перешкодою на шляху окупантів на Покровськ і продовжує залишатися таким, знижуючи потенціал двох груп військ, які досі так і не змогли сформувати умов для другої хвилі наступу на важливий логістичний вузол у регіоні.

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