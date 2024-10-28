Никаких иллюзий насчет Селидово. Какая роль отводится городу на Покровском направлении

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На Покровском направлении силы российских оккупантов после двух месяцев безуспешных атак пригорода Селидово смогли прорваться в городскую застройку — и командование оккупантов, учитывая такую перспективу, буквально засыпает город человеческим ресурсом. Ведь именно Селидово является основной преградой для россиян по восстановлению наступления на Покровск.

В настоящее время на Покровском направлении армия РФ сконцентрировала более 70 тысяч военных из состава двух групп войск ГВ "Юг" и ГВ "Центр", наиболее боеспособными из которых являются представители "Центра", а точнее — подразделения 90 ТД, 2-й, 41-й и 51-й ОВА. В частности, в районе Селидово активно задействованы силы 27-й МСД 2-й ОВА, 114-я ОМСБр 51-й ОВА и другие.

Эти силы имеют на вооружении более 300 ОБТ, более 700 ББМ и более 1 тысячи единиц ствольной и реактивной артиллерии.

На первый взгляд кажется, что это огромное количество техники, но с учетом общего количества группировки более 70 тысяч тел хочу отметить, что такая комплектация ВВТ является просто критически неполной. Дефицит по танкам, например — более 60% штатной комплектации, дефицит по ББМ — 75%. Единственное, что более-менее соответствует штатной комплектации, так это артиллерия, которая и работает нон-стоп.

В резерве этой группировки находится до 15 тысяч тел, с предоставленной техникой в виде сотни ОБТ, более 200 ББМ и до 200 единиц ствольной и реактивной артиллерии.

Именно поэтому по Селидово преимущественно задействована сейчас пехота и артиллерия, с минимизацией применения механизированной компоненты, в отличие, например, от Кураховского направления.

Сейчас россияне контролируют в Селидово весь восточный частный сектор, как в северной, так и в южной стороне города разделенного пополам рекой Соленая.

В южной части города армии РФ удалось установить контроль над микрорайоном "Южный", но основные боевые действия ведутся по улице Центральная и Береговая, упираясь в канал. Задача россиян — выйти за канал и продвинуться к Весеннему, где оккупанты, двигаясь вдоль железнодорожных путей, уперлись в станцию "Селидовка". Однако это позволяет им контролировать логистику на улице Центральной, что делает возможность снабжения или отхода из Селидово для СОУ на Весеннее невозможным.

В северной части Селидово россияне уперлись в микрорайон "Солнечный", где в многоэтажной застройке идут ожесточенные бои между улицами Нагорная и Гоголя. Основные направления просачивания российских сил — это улицы Михайловская и Соленая с использованием переулков для перемещения пехоты.

Основная логистика на улице Казацкой остается под полным контролем СОУ.

В условиях и с учетом задействованных россиянами ресурсов, а также уже достигнутых оккупантами результатов в самом городе, следует понимать, что его функция — торможение продвижения российской группировки и изматывание их в виде истощения имеющегося ресурса. По количеству имеющейся на вооружении у группировки техники мы можем констатировать значительные потери и сложности восстановления ВВТ, вследствие чего по Селидово работают многочисленные пехотные силы.

Иллюзий относительно города не должно быть, а вот относительно его значения в вопросе изматывания врага — это другой момент. Ведь именно Селидово более двух месяцев назад стало препятствием на пути оккупантов на Покровск и продолжает оставаться таковым, снижая потенциал двух групп войск, которые до сих пор так и не смогли сформировать условия для второй волны наступления на важный логистический узел в регионе.

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