Неудержимая "движуха" на заводе "Энергия": чем важен удар по предприятию российского ВПК в Липецкой области
Завод “Энергия” в посёлке Электрик города Ельца Липецкой области ощутил на себе все благости “движухи”, ну или “гойды”, кому как больше нравится. Чем же важен этот завод для российского ВПК, если уж по нему прилетело нечто настолько серьёзное, что можно по первым кадрам видео и эффекту детонации оценить как крылатую ракету Storm Shadow/SCALP ЕG? На этот вопрос отвечает военный эксперт Александр Коваленко.
ПАО "Энергия" — крупное российское предприятие химических источников тока, которое производит батареи и автономные источники питания как для гражданской промышленности, так и для военной техники. Особая значимость завода для российского военно-промышленного комплекса связана с тем, что его продукция используется в системах управления и вооружении, в том числе в авиационных боеприпасах.
"Энергия" участвует в производственных цепочках нескольких конкретных ракетных систем. Речь идет не о выпуске ракет целиком, а о поставке элементов питания для их бортовых систем.
- УМПК — комплекты для авиабомб, а именно химические источники питания для универсальных модулей планирования и коррекции. Такие модули позволяют оснащать обычные авиабомбы средствами управления и наведения.
- Завод поставляет тепловые батареи 9Б283 для баллистической ракеты 9М723 ОТРК "Искандер-М".
- Поставляет элементы питания 9Б280-1 для крылатой ракеты 9М727/728 ОТРК "Искандер-К".
- В производственной кооперации производятся химические источники питания Т-657 для ракеты 3М22 "Циркон".
- Также завод производит бортовые аккумуляторные батареи 9-С-7760.00.01.00, связанные с производственной кооперацией по ракете Х-47М2 "Кинжал".
- Для зенитной управляемой ракеты 95Я6, применяемой ЗРПК "Панцирь-С1", производится на заводе аккумуляторная батарея 9Б281.
В современных ракетах и управляемых боеприпасах источники питания обеспечивают работу электронных и управляющих систем. В частности, специальные тепловые батареи могут активироваться непосредственно перед использованием и выдавать необходимую мощность в течение ограниченного времени.
Поэтому батарея для ракеты — не просто расходный элемент. Если она является специализированной и производится ограниченным кругом поставщиков, перебои с ее поставками могут затруднить сборку готового изделия даже при наличии корпуса, двигателя и электроники.
При этом нельзя автоматически заключать, что остановка одного поставщика полностью прекращает производство определенной ракеты: необходимо учитывать складские запасы, альтернативных производителей и возможности замены компонентов.
"Энергия" — это предприятие второго уровня производственной цепочки вооружений: оно не обязательно изготавливает конечную ракету, но производит специализированные комплектующие, без которых готовое оружие не может нормально функционировать.
И вот, неудержимая "движуха" пришла и на это предприятие.
Хочу обратить внимание, что удар был нанесен в воскресенье, когда на заводе выходной и не должно быть персонала. Но если персонал есть, следовательно, завод работал сверхурочно и производил средства для убийства украинцев 24/7, а это значит, что сверхурочной смене – поделом.
Подбрасываем черную метку для следующего российского предприятия?
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