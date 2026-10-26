Неудержимая "движуха" на заводе "Энергия": чем важен удар по предприятию российского ВПК в Липецкой области

ПАО "Энергия" — крупное российское предприятие химических источников тока, которое производит батареи и автономные источники питания как для гражданской промышленности, так и для военной техники. Особая значимость завода для российского военно-промышленного комплекса связана с тем, что его продукция используется в системах управления и вооружении, в том числе в авиационных боеприпасах.

"Энергия" участвует в производственных цепочках нескольких конкретных ракетных систем. Речь идет не о выпуске ракет целиком, а о поставке элементов питания для их бортовых систем.

УМПК — комплекты для авиабомб, а именно химические источники питания для универсальных модулей планирования и коррекции. Такие модули позволяют оснащать обычные авиабомбы средствами управления и наведения.

Завод поставляет тепловые батареи 9Б283 для баллистической ракеты 9М723 ОТРК "Искандер-М".

Поставляет элементы питания 9Б280-1 для крылатой ракеты 9М727/728 ОТРК "Искандер-К".

В производственной кооперации производятся химические источники питания Т-657 для ракеты 3М22 "Циркон".

Также завод производит бортовые аккумуляторные батареи 9-С-7760.00.01.00, связанные с производственной кооперацией по ракете Х-47М2 "Кинжал".

Для зенитной управляемой ракеты 95Я6, применяемой ЗРПК "Панцирь-С1", производится на заводе аккумуляторная батарея 9Б281.

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В современных ракетах и управляемых боеприпасах источники питания обеспечивают работу электронных и управляющих систем. В частности, специальные тепловые батареи могут активироваться непосредственно перед использованием и выдавать необходимую мощность в течение ограниченного времени.

Поэтому батарея для ракеты — не просто расходный элемент. Если она является специализированной и производится ограниченным кругом поставщиков, перебои с ее поставками могут затруднить сборку готового изделия даже при наличии корпуса, двигателя и электроники.

При этом нельзя автоматически заключать, что остановка одного поставщика полностью прекращает производство определенной ракеты: необходимо учитывать складские запасы, альтернативных производителей и возможности замены компонентов.

"Энергия" — это предприятие второго уровня производственной цепочки вооружений: оно не обязательно изготавливает конечную ракету, но производит специализированные комплектующие, без которых готовое оружие не может нормально функционировать.

И вот, неудержимая "движуха" пришла и на это предприятие.

Хочу обратить внимание, что удар был нанесен в воскресенье, когда на заводе выходной и не должно быть персонала. Но если персонал есть, следовательно, завод работал сверхурочно и производил средства для убийства украинцев 24/7, а это значит, что сверхурочной смене – поделом.

Подбрасываем черную метку для следующего российского предприятия?

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